La Francia ha deciso che gli scalatori del Monte Bianco, dovranno versare una cauzione.

"Per scalare il Monte Bianco serve cauzione per spese soccorsi e funerale", stabilisce Jean-Marc Peillex, primo cittadino di Saint-Gervais, che ha spiegato di aver preso questa decisione dopo che il suo appello di posticipare le ascensioni è stato ignorato da alcuni alpinisti.

Decine di alpinisti ignorano la raccomandazione di non scalare il Monte Bianco lungo la via normale francese dal rifugio del Gouter a causa delle importanti cadute di pietre legate alla siccità.

Così Jean-Marc Peillex, il sindaco di Saint-Gervais, comune francese su cui si trova l'itinerario di salita, ha stabilito che chi vorrà scalare la vetta dovrà versare una cauzione da 15 mila euro, di cui 10 mila euro pari "al costo medio dei soccorsi" e 5 mila euro per "le spese di sepoltura della vittima".

"È inaccettabile - scrive - che sia il contribuente francese a pagare questi costi".

Aggiungo che oltre che stupido è anche immorale che mentre tanta gente rischia la pelle per salvaguardare quella degli altri, ci sia qualche incosciente che invece la rischia senza motivo, pure con l'incomprensibile esultanza per "l'apertura di una nuova via sulla parete Nord, ecc. ecc."

Nuova via? Ma che ci deve passare un' autostrada?