Daria Graziosi, conduttrice di Donna Tv, e tante sorprese sul canale 62.

Daria Graziosi, conduttrice su Donna Tv dei programmi Mi amor e Novela News e in onda con Mi Amor Soap , è sempre stata una fan delle telenovelas, fin dalla messa in onda in Italia de La Schiava Isaura. Un amore che è passato anche attraverso Dancin’ Days e Anche I Ricchi Piangono. Grazie a quest’ultima ha potuto scoprire anche Edith Gonzalez…

“Sono responsabile da 20 anni del fanclub italiano di Edith, di cui sono stata anche amica. Tutto è partito quando, nel 1993, è esplosa Cuore Selvaggio, la telenovela in cui era protagonista. Quando è venuta a mancare Stefania Venieri, la persona che gestiva il fanclub,si erano perse in Italia un po’ le tracce di Edith, ma, grazie a Maria Zarattini,sono arrivata alla Gonzalez ed il 10 agosto 2000 ho potuto aprire, con la sua autorizzazione, il fanclub”.

Daria è stata vicina a Edith anche nelle fasi finali della sua vita. L’attrice è stata infatti stroncata da un tumore.

“La notte prima di morire, tramite il marito, mi ha mandato un messaggio in cui mi salutava e mi ringraziava per tutti gli anni di amicizia. Ancora oggi mi commuove parlare di lei. Fondamentalmente perché per me è andata via un’amica, non l’attrice o la diva. Abbiamo condiviso tantissime cose insieme, sono stata invitata persino al suo matrimonio. Mi ha comunicato personalmente che si era ammalata di tumore. Ho fatto con lei un percorso di vita che non potrò mai dimenticare. Edith era una persona molto speciale, di quelle che lasciano un segno indelebile nel cuore”.

Con il tempo, Daria è anche diventata uno dei volti di punta di Donna Tv, canale 62 del digitale terrestre che manda in onda tantissime telenovelas.

“Non avrei nemmeno mai pensato di fare un programma sulle telenovelas. Ci sono dei titoli molto importanti, che hanno fatto la storia, come Topazio, La Signora in Rosa, Dancin’ Days, Perla Nera. Tantissime le ho guardate anche in versione originale, perché quando non arrivava più niente in Italia sono andata a cercarle sui siti. Ovviamente, ho tutte le telenovelas di Edith in DVD, ma ho visto anche le nuove produzioni argentine, peruviane. Belle produzioni che è un peccato che non siano arrivate in Italia”.

Grazie a Mi Amor e Novela News, la Graziosi ha potuto intervistare tanti divi e produttori delle telenovelas come Tito Rojas, Alberto Gomez, passando per il suo grande amico Victor Gonzalez, Grecia Colmenares, Jeannette Rodriguez e tanti altri. Al suo fianco, il collega e amico Salvatore Sposito.

“Salvatore è diventato un mio amico fraterno. L’ho conosciuto quando lui, insieme ad altri ragazzi, mi ha chiesto un’intervista con Edith per una rete privata. In seguito, io e Salvatore abbiamo deciso di creare una pagina web, Radio Vero Italia Web. Volevamo intervistare gli attori, farci mandare dei saluti. Il preludio di quello che, sostanzialmente, facciamo adesso in tv. Quando su Donna Tv stavano trasmettendo Celeste, siamo stati contattati perché stavano cercando del materiale su quella telenovela; si domandavano se noi lo avessimo a disposizione. Abbiamo così fatto un progetto, destinato per una presentatrice del canale, ma poi il direttore ci ha chiesto se ci sentissimo di fare noi qualcosa”.

Un avventura cominciata per caso…

“Al termine dei primi ciak, ne siamo usciti devastati. Io e Salvatore non avevamo mai girato un programma; abbiamo impiegato circa tre ore a registrare la prima puntata. Al primo ‘Ciak, si gira’ abbiamo guardato la telecamera per fare scena muta. In seguito al primo ciclo di sei puntate, il direttore ci ha detto che dovevamo fare un po’ di rodaggio, ma che comunque in quanto ‘strana coppia’ risultavamo simpatici. Ancora oggi, penso che arriviamo alla gente perché siamo divertenti, un po’ gli amici della porta accanto. Sia Novela News, sia Mi Amor vanno in onda la domenica. Il primo alle 12.00, il secondo alle 17.00. Riceviamo molti riscontri dal pubblico, che cerchiamo di accontentare nelle richieste che ci fanno. Io e Salvatore scriviamo i copioni. Fondamentalmente perché c’è dietro una grossa ricerca e vogliamo dare a chi ci segue delle informazioni sempre veritiere e verificate.Cerchiamo sempre di strappare un sorriso, anche per fare stare bene chi sceglie di guardarci per 45 minuti”.

E continua il successo dei programmi della rete, come Mi amor dedicato ai divi delle telenovelas che una volta al mese si apre alle soap con mi amor soap e non manca Novela news, con approfondimenti e curiosità sulle telenovelas più amate.