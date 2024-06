Il 25 settembre il nuovo appuntamento con “aTUTTOCUOREplus ultra”, all’Arena Di Verona, si aggiunge a 19-20-21-22 e 26-27-28 settembre, dopo lo straordinario successo dei 41 eventi che hanno catturato il cuore di oltre 500mila persone e segnato il commiato di Claudio Baglioni dalle grandi arene outdoor e indoor.

“aTUTTOCUOREplus ultra” - capitolo conclusivo, in edizione speciale, dell’opera-show più visionaria e spettacolare nella storia della musica popolare italiana – si arricchisce, dato l’eccezionale riscontro del pubblico, di una nuova, ottava, data evento nell’anfiteatro scaligero.

Questi imperdibili appuntamenti rappresentano il congedo di Claudio Baglioni dall’Arena di Verona e celebrano l’anniversario del loro incontro. Un connubio, nato cinquant'anni fa, che si radica nella storia di una città – simbolo dell’amore romantico di tutti i tempi – e che accoglie l’eccezionale evento outdoor dell'artista che, con le sue esibizioni, ha incantato molte notti veronesi.

I biglietti, per la nuova data evento all’Arena di Verona, del 25 settembre, saranno disponibili da lunedì 24 giugno, in esclusiva in prevendita, per gli iscritti al Fan Club, dalle ore 10.00. Sempre lunedì, dalle ore 13.00, saranno disponibili, su TicketOne.it e nei punti vendita e nelle prevendite abituali (per info http://www.friendsandpartners.it/).

Per questo straordinario "plus ultra" – secondo capitolo dei 1000 giorni del "giro d’onore" che accompagnerà il congedo dalla scena live di Baglioni – "aTUTTOCUORE" vivrà in un’edizione speciale ancora più strabiliante, favolosa, ancora oltre: un'ulteriore impresa per avvicinarsi al limite massimo dell'arte e della perfezione e al confine estremo del concetto stesso di Opera.

Il tour – dopo il debutto outdoor allo Stadio del Foro Italico di Roma - ha toccato l’Arena di Verona, il Velodromo Paolo Borsellino di Palermo, l'Arena della Vittoria di Bari. Il percorso indoor - iniziato alla Vitrifrigo Arena di Pesaro – è proseguito, con 5 date, al Forum di Milano, 3 date all’InAlpi Arena di Torino, 2 date all’Arena Spettacoli Fiera di Padova, 2 date all’Unipol Arena di Bologna, 3 date al Nelson Mandela Forum di Firenze, 3 date al Pala Sele di Eboli, 1 data al Modigliani Forum di Livorno, per terminare, con 6 live consecutivi, al Palazzo Dello Sport di Roma.

In "aTUTTOCUOREplus ultra", energia e passione si fondono, per creare l’armonia perfetta tra musica, canto, danza, spazio, suono, performance, costumi, movimenti scenici, giochi di luce e immagini tridimensionali.

Il Cuore – primo strumento di ogni essere umano, percussione essenziale, per la vita stessa di ciascuno di noi – è al centro di questa rappresentazione, firmata – per la direzione artistica e la regia teatrale – da Giuliano Peparini.

Rileggendo e fondendo insieme l’intuizione di Richard Wagner del teatro-totale a quella – elaborata da Walter Gropius – del teatro ricavato, rimodulando spazi e architetture già esistenti, "aTUTTOCUOREplus ultra" dà vita a uno spettacolo ambientato in un futuro a-temporale, con citazioni che partono dalla notte dei tempi, per muovere fino a epoche futuribili. Il cuore vitale, palpitante e inarrestabile, dei protagonisti di queste vertiginose salite e discese lungo l’immaginaria scala del tempo, batte, per restituire un cuore, a questo presente che sembra averlo smarrito e ricordare che l’unico tempo reale e che vale, davvero, la pena di vivere è quello che ha la velocità, la cadenza e il ritmo del battito del nostro cuore: il metronomo con cui battere il tempo, a tempo di musica, il solo orologio, con l’ora esatta, il solo a cui dare retta.

Tutto, sul palco e, intorno al palco, è ricerca di bellezza. Bellezza che semina bellezza. La musica, innanzitutto, grazie a una scaletta mozzafiato che raccoglie 38 straordinari successi senza tempo, di un repertorio che non ha eguali dell’Artista che ha segnato, indelebilmente, la storia della musica del nostro Paese, ricco di brani-manifesto che sono entrati a far parte del linguaggio e della cultura italiani e che continuano a regalare fascinazioni, emozioni e nuove energie a tre generazioni. Ma bellezza sono anche le coreografie, i 550 costumi originali, disegnati e realizzati, appositamente, per questi live, i movimenti scenici, la statuaria fisicità dei ballerini, l’energia e vitalità dei performer, le proiezioni e gli spazi e i tagli di luce creati dai 450 corpi illuminanti programmati dal light designer Ivan Pierri.

Sull’immenso spazio scenico 3D, nel quale tutte le dimensioni – orizzontalità, verticalità, profondità – vengono esplorate ed esaltate, la narrazione fonde i linguaggi del cinema e del teatro. Racconti per immagini, sviluppati – per la prima volta, in un live, di Baglioni – su grandi schermi e atmosfere, costumi e tatuaggi tribali, che richiamano pellicole come "Mad Max" o "Codice Genesi", si mescolano al ruolo e agli interventi di un coro, che si ispira alla tragedia greca e a imponenti movimenti scenici che richiamano gli allestimenti teatrali delle rappresentazioni operistiche. Ben un centinaio gli artisti, sul palco: 21 polistrumentisti e 80 performers.

Seppur, con dimensioni e numeri, da grandi arene in e outdoor, "aTUTTOCUORE" – che chiude, idealmente, la trilogia aperta da "Al Centro" e proseguita con "12noteTutti su!" – mantiene vicinanza, intimità e pathos di quegli spettacoli teatrali, nei quali tutto, fino al più piccolo dettaglio – movimenti, gesti, sguardi, espressioni e, persino, il sudore del fare spettacolo – è visibile ad occhio nudo, per consentire, ad artisti e pubblico, di incontrarsi e vivere, cuore-a-cuore, uno show nato, interpretato e offerto, a tutto cuore, tutta forza, tutta gioia, tutta energia.

Queste le date di "aTUTTOCUOREplus ultra":

19/09/2024 – Arena di Verona

20/09/2024 – Arena di Verona

21/09/2024 – Arena di Verona

22/09/2024 – Arena di Verona

26/09/2024 – Arena di Verona – Nuova Data

27/09/2024 – Arena di Verona – Nuova Data

28/09/2024 – Arena di Verona – Nuova Data

"aTUTTOCUOREplus ultra" è prodotto e organizzato da Friends & Partners e Come s.r.l. e realizzato con il patrocinio di SIAE – Società Italiana Degli Autori Ed Editori.

http://www.baglioni.it/