I rapporti sessuali tra adolescenti sono per il Governo di Pyongyang degli atti "sovversivi" causati dall’influenza capitalistica, come riportato dal sito AsiaNews.

Gli adolescenti nordcoreani non hanno una vera educazione sessuale si avvicinano al sesso solo ed esclusivamente grazie al materiale pornografico contrabbandato dal Giappone.

Adesso il Comitato Centrale del Partito del Lavoro ha deciso di correre ai ripari, imponendo all’Organizzazione Giovanile del Partito maggiori controlli nelle scuole e sugli stessi studenti. Inoltre per far rispettare il divieto, le autorità nordcoreane vigileranno sul comportamento degli stessi genitori e insegnanti, che potranno subire punizioni in caso di mancato controllo.

Ricordiamo che nella tradizione nordcoreana i rapporti sessuali tra adolescenti sono considerati "impuri e immorali", arrivando ad affermare che per restare incinta basta tenersi per mano con un coetaneo. Una situazione che non favorisce una normale maturazione sessuale nelle nuove generazioni di nordcoreani> oltre all’aumento del rischio di trasmissione di malattie sessuali.