La produzione del Dopolavoro Stadera presenta L’ANIMA BUONA DI PIAZZA TIRANA, il 20 e il 21 dicembre 2022, liberamente ispirato all’Anima buona del Sezuan di Bertolt Brecht: lo spettacolo, con la regia di Mario Gonzales, artista poliedrico per diversi anni collaboratore del Théâtre du Soleil, chiude la sezione Vetrina contemporanea con testi di giovani autori e attori al PACTA Salone di Milano.

A Milano, quartiere Giambellino, si presenta il dio della giustizia: deve trovare almeno un’anima buona. Grazie all’aiuto di Franco, un senzatetto del quartiere, il dio troverà in Chantè una persona disposta ad aiutare un poveretto. Ricompensata con una somma enorme di denaro, la ragazza, ingenuamente idealista, darà tutta se stessa e tutti i suoi soldi per lo scopo. Ma per sopravvivere al burocratismo istituzionale, a chi non ha più nulla da perdere e agli startupper innovativi, Chantè è costretta a trasformarsi nel cugino Shon. Solo grazie a questa maschera, capace di adattarsi ai meccanismi dell’oggi, riuscirà a non farsi divorare dagli avvoltoi. È questa l’anima buona che cercava il dio della giustizia? Perché il giusto è sempre battuto quando vuole soltanto dare aiuto?

Una regia essenziale, dove lo spettacolo si svolge privo di scenografia e costumi (fatta eccezione per una maschera realizzata appositamente da Renzo Sindoca a partire dal calco di Irene Arpe). Tutto quello che accade sul palco può cambiare ogni sera. Il lavoro registico di Mario Gonzales è volto a sviluppare al massimo le potenzialità creatrici ed espressive dell’attore in scena. Le luci di sala, anche in teatro, rimarranno accese per tutta la durata dello spettacolo, perché nelle regie di Mario Gonzalez non esiste quarta parete in quanto gli attori guardano direttamente negli occhi gli spettatori dalle prime alle ultime file e a loro si rivolgono direttamente; non è vietata neppure l’interazione e la partecipazione del pubblico, che in qualsiasi momento è chiamato a intervenire, fare domande, commentare e dare così spunti di improvvisazione agli attori.

Mario Gonzales, per diversi anni collaboratore del Théâtre du Soleil, è autore, attore, pedagogo e regista. Specialista in Commedia dell'arte, memorabile il suo Pantalone, è professore di maschere al Conservatorio Nazionale d'Arte Drammatica di Parigi. Ha lavorato con registi quali Benno Besson, Jean-Pierre Vincent, Jerôme Savary, Alfredo Arias, Ariane Mnouchkine, Joseph Losey, Coline Serreau. Ha firmato numerose regie in tutto il mondo. Ricordiamo: Tartuffe di Molière, con la compagnia Boulevardteatern di Stoccolma, Svezia; La Porte con la compagnia Teater Joker di Oslo, Norvegia; Les mille et une nuits d’Alatiel di e con Laurent Gauthier, Avignone, Francia; I cavalieri di Aristofane e Frankenstein di e con Nuova Compagnia Del Bagatto, Milano, Italia; Volpone di Ben Jonson, Svezia; Divertissement d’après Tchekhov, Thèâtre Tout-Court, Bruxelles; Trudar de et avec des élèves con Conservatorio nazionale di teatro di Reykjavik Islanda.

Il Dopolavoro Stadera è una comunità teatrale nata nel 2015 animata da attori professionisti, allievi-attori sulla via della professione e altri soci che praticano l’arte teatrale per passione e non per mestiere. Elemento fondante della compagnia è l’azione artistica, politica e sociale sul territorio. Nel 2017 la comunità teatrale ha debuttato con Polenta e Sangue. Spaghetti Pulp, cui sono seguiti Resistenze. Aldo dice 26X1 (2018), Non lavate questo sangue, i giochi del G8 (2019), il laboratorio Migratori (2019), il progetto DopolavorareNonStanca (2020) e il progetto Brigata Brighella (2020), quest’ultimo avviato in collaborazione con Emergency e con il sostegno di Paolo Rossi. Nel 2020 e nel 2021 l’associazione ha organizzato un seminario di alta formazione teatrale sulla maschera neutra e sul clown condotto dal maestro Mario Gonzalez e nel 2021 l’associazione ha organizzato un seminario sull’individualità comica condotto da Rita Pelusio. Nel 2020 l’associazione è stata co-organizzatrice artistica e operativa del Festival delle Abilità, festival che ha ricevuto la medaglia al merito del Presidente della Repubblica per l’impegno civile. Nel 2021 il Dopolavoro Stadera ha vinto, in collaborazione con l’associazione 232, un crowdfounding civico del Comune di Milano con il progetto Inside the Beat – Outside the Box e il bando “L’Estate del Municipio 6 – edizione 2021”con il Municipio 6 del Comune di Milano.

PACTA SALONE

Il 20 e il 21 dicembre 2022 Vetrina contemporanea

L’ANIMA BUONA DI PIAZZA TIRANA prima assoluta

liberamente ispirato all’Anima buona del Sezuan di Bertolt Brecht

regia Mario Gonzalez

di e con Irene Arpe e Luigi Vittoria

produzione Dopolavoro Stadera

Durata 75’



INFORMAZIONI GENERALI

Dove siamo: PACTA SALONE via Ulisse Dini 7, 20142 Milano

MM2 P.zza Abbiategrasso-Chiesa Rossa, tram 3 e 15, autobus 65, 79 e 230

Per informazioni: www.pacta.org - tel. 0236503740 - mail [email protected] - [email protected] - [email protected]

Orari spettacoli: ore 20.45 | VERIFICARE SUL SITO GLI ORARI

Orari biglietteria: via Ulisse Dini 7, 20142 Milano

dal lun al ven dalle ore 12.00 alle ore 15.00 e dalle ore 17.00 alle ore 19.00 | nei giorni di programmazione, 1h prima dell’inizio dello spettacolo

Acquisto biglietti: www.pacta.org e Circuito Vivaticket (online, telefonicamente e nelle prevendite fisiche)

Prezzi biglietti: Intero €24 | Rid. Convenzioni, CRAL e gruppi (min. 10 persone) €16 | Under 25/over 60 €12 | gruppi scuola €9



SPETTACOLO + APERITIVO (drink e stuzzicherie) presso Majuda, via dei Missaglia 13, Milano (lun-sab h 7-21): 19€

ABBONAMENTI: AMICI DI PACTA 6 ingressi €66 – IL SALONE (4 spettacoli) €40 - CARTA TANDEM 2 ingressi a 2 spettacoli €38 – CARTA FAMIGLIA (minimo 3 persone) €24



