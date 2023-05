Sembra proprio che luglio 2023 sarà il mese nero per gli aumenti di luce e gas.

L’Arera, l'autorità pubblica che tutela le reti energetiche ha posto in evidenza delle stime che lasciano pensare come i prezzi dell’elettricità e del gas torneranno a salire vertiginosamente. Un aumento previsto del 10% da luglio a settembre rispetto al periodo aprile-giugno, e del 25% nell’ultimo trimestre dell’anno.

I consumatori cercano di correre ai ripari scegliendo gestori più convenienti, ma i prezzi variano di poco. Per ora si attende in merito la risposta del governo, considerando come il decreto Bollette preveda bonus soltanto fino a luglio 2023, proprio quando i rialzi dovrebbero riprendere.

Con la guerra in Ucraina molto è cambiato e i soldi nelle tasche degli italiani sono diminuiti a causa di un'inflazione galoppante.

Cosa fare per risparmiare sul costo delle bollette di luce e gas?

Impossibile che la previsione cambi improvvisamente, purtroppo anche nei mesi precedenti i governi hanno cercato di dare consigli per buone pratiche riguardo ai consumi di energia. Forse questo non basta, anche perché una buona parte degli italiani seguono già stili di vita virtuosi.

Oltre alla ricerca di gestori più convenienti, oltre a contenere i consumi di luce e gas, esistono altri escamotage per recuperare i soldi spesi nelle bollette, come ad esempio, il metodo Iusbeneficia.

Iscrivendosi sul sito web Iusbeneficia.com si ha diritto a convertire il 50% della materia energia pagata in euro spendibili secondo il regolamento in vigore.

Sarà possibile convertire 6 Utenze Gas e 6 Luce se bimestrali,

e 12 + 12 se le bollette sono mensili.