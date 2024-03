"Spettacolare 2024 (Voce del verbo)" è il nuovo lavoro di Francesca Reggiani, in scena nei teatri italiani a partire dal 2024. Scritto con Valter Lupo, Gianluca Giugliarelli, Enrica Accascina, Nicola Capogna.

Lo spettacolo è un racconto personale dell'attrice, è una lunga carrellata di monologhi dal vivo e in video dove l'attrice propone, con uno sguardo come sempre sul mondo che viviamo. Francesca Reggiani ci porta in un viaggio attraverso le sue riflessioni su temi come la libertà, l'amore, la vita di coppia e la società contemporanea. Lo spettacolo è caratterizzato da un ritmo serrato e da una comicità pungente.

"Spettacolare 2024 (voce del verbo)" è il nuovo spettacolo di Francesca Reggiani, che cura la regia, in cui l'attrice comica torna a esplorare con ironia e sarcasmo i temi di attualità.

Lo spettacolo è un racconto personale dell'attrice, che si snoda attraverso monologhi, stand-up e rapide incursioni di personaggi dello spettacolo e dell'informazione e Francesca Reggiani usa la sua ironia per mettere in luce le contraddizioni della società moderna e per far riflettere il pubblico con uno sguardo disincantato.

Novanta minuti utili per un genere comico: per ridere, per riflettere e vivere un'esperienza teatrale unica.

Francesca Reggiani è una vera forza della natura, Uno spettacolo divertente e intelligente pungente e irriverente. L'attrice non ha paura di affrontare temi scomodi e di dire quello che pensa, sempre con il sorriso sulle labbra, che fa riflettere. Un'artista unica e inimitabile.

Spettacolare 2024 (Voce del verbo)" è un nuovo appuntamento imperdibile molto piacevole e stimolante, è consigliato a chiunque voglia trascorrere una serata divertente e intelligente con una delle artiste più amate del panorama italiano.

4 marzo 2024

ore 20,45

Savà Produzioni Creative

presenta

Francesca Reggiani

SPETTACOLARE 2024

(voce del verbo)

Scritto con Valter Lupo, Gianluca Giugliarelli, Enrica Accascina, Nicola Capogna

BIGLIETTI

Prestige € 28,00 - Poltronissima € 25,00 - Poltrona € 18,00 - Poltronissima under 26 anni € 17,50

Per acquisto:

biglietteria del Teatro

online https://www.teatromanzoni.it/acquista-online/?event=3438526

telefonicamente 027636901

circuito Ticketone

Teatro Manzoni

Via Manzoni 42 - 20121 Milano

Tel. 02 7636901

Fax 02 76005471

Email: [email protected]

