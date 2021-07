Mercoledì 28 luglio, alle 19, il collettivo Nasty Juice Music propone "Funky Town Radio Show", un evento pieno di musica che si può vivere anche a distanza, su Crop of Music Radio - www.cropofmusicradio.com. La location è Jamo ex Filenz, al porto di Catania. La musica è quella di tre dj d'eccezione, ovvero Mahoney, Carmelo Prato e Luca Zuccarello. Dalle 19. all'ora dl tramonto, Catania è sempre magica. Con la musica giusta in digital live streaming poi diventa indimenticabile.

Nasty Juice Music è uno spazio di libertà in cui si muovono tanti diversi artisti, permettendo loro di esprimersi in piena libertà. A guidare quello che è un vero e proprio collettivo c'è Davide Catania, art director di un'organizzazione nata nel lontano 2013, un'organizzazione che lavora costantemente per crescere ed affermarsi anche fuori dai confini nazionali. "E' una crew di dj piuttosto diversi diversi tra loro", spiega Davide Catania. "Siamo però tutti uniti da una passione assoluta per la musica". Tra gli altri, del collettivo fanno parte Carmelo Prato, Dangeli, Luca Zuccarello, Luca Distefano, Mahoney, Marco Sdang, Nirsm, Domi, D Beat.

https://www.facebook.com/nastyjuice

www.cropofmusicradio.com

https://www.facebook.com/dangeliofficial