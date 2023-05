Molti gli intervenuti alla serata “Rose e Rosé”, organizzata dal Comitato dei Grandi Cru d’Italia e tenutasi presso la boutique Malo di Roma in occasione dell’Expo Orticola - la Mostra Mercato dedicata all'eco-sostenibilità, alla promozione del patrimonio paesaggistico e alla floricoltura.

Nell’atmosfera rilassante del sax, sono stati molto apprezzati i vini rosé di Villa Sandi, offerti in particolari calici rosa.

In un contesto esclusivo nella sede romana è stato presentato un trunk show della collezione Fall/Winter 23-24 “Abitare il Corpo”, che si ispira all’architettura funzionale per vivere al meglio il corpo in una concezione di totale benessere fisico includendo lo spazio interno ed esterno, in un mistico intreccio senza fine. Gli invitati hanno potuto ammirare capi indossati da modelle e modelli che sfilavano sui tre piani della storica Boutique capitolina, progettata da Gianfranco Ferré.





La boutique romana ha presentato in anteprima la collezione Fall/Winter 23-24



Molti gli invitati: tra i presenti l’annunciatrice Alessandra Canale, gli attori Blas Roca Rey, Fabrizio Bucci, Pietro Romano, Graziano Scarabicchi, Nadia Bengala, Elena Russo, Stefania Barca, Fiona Bettanini, volti televisivi come la marchesa Daniela Del Secco D’Aragona, Roberta Beta, il regista Angelo Antonucci, il produttore Massimo Spano, i principi Guglielmo Giovanelli Marconi e Fulvio Rocco De Marinis, il marchese Giuseppe Ferrajoli, le giornaliste televisive Antonietta Di Vizia, Paola Zanoni, Elisa Sciuto e Solen De Luca, il conduttore radiofonico Daniel Della Seta, il tenore Sergio Panaja, la cantante Pamela D’Amico e tanti altri professionisti.

La cura dell’ambiente e l’attenzione verso il pianeta sono da sempre valori imprescindibili per Malo: le collezioni composte da capi in quantità limitate ed esclusive, realizzati con filati preziosi e naturali, sono solo una parte dell’impegno della maison per una produzione sostenibile.

Per l’occasione la Boutique era allestita con le nuove, esclusive Candies Rosa, coloratissime maglie della capsule collection composta da piccole opere d’arte realizzate con filati residui di produzione – risultato inevitabile di un’ampia offerta di colori - che anziché essere scartati, vengono selezionati a mano e rivalorizzati dando vita a nuove, coloratissime maglie, in una piena ottica zero-waste.

L’evento si è concluso in tarda serata, tra profumi floreali, degustazioni, musica soft e il fascino della Maison Malo.