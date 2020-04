Jennifer Lopez: quando sposerà Alex Rodriguez? La showgirl americana lo ha detto a Ellen DeGeneres, in videochat, confessandole che i programmi per il suo matrimonio con Alex Rodriguez avrebbero subito un rinvio. Se ne riparlerà tra qualche mese.

Nessun dissidio nella coppia. Il problema è la pandemia da coronavirus: "Vedremo cosa accadrà adesso" - ha dichiarato Jennifer -. "Onestamente, non so davvero cosa succederà per quanto riguarda la data delle nozze. Ci resta che aspettare e vedere se tra qualche mese le cose si saranno sistemate per il meglio".

D'altra parte, entrambi avevano già detto ai loro follower su Instagram di stare in casa e non uscire...

La coppia Lopez Rodriguez si è uffficialmente danzata durante una vacanza romantica nel marzo dello scorso anno.