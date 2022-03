Come in un film. A vincere la prima gara di MotoGP della stagione 2022, il Gran Premio del Qatar, è stato Enea Bastianini alla guida di una Ducati del neonato team Gresini (da quest'anno non più Aprilia), mentre al box, tra le lacrime, Nadia Gresini, che adesso gestisce la scuderia insieme ai figli, non credeva possibile ciò a cui stava assistendo... a poco più di un anno dalla morte del marito, Fausto. E come se non bastasse, per Enea Bastianini, quella odierna, è la prima vittoria nella classe regina. Per l'appunto... tutto come in un film!

La gara è stata combattuta fino dall'inizio. Al via la moto di Jorge Martin (Pramac) si impenna ed il pilota viene infilato dalle Honda di Marc Marquez e Pol Espargaro, seguiti dalla sorprendente KTM di Brad Binder, mentre Bastianini è quarto. Anche le due Ducati ufficiali di Miller e Bagnaia hanno una brutta partenza, ma il pilota italiano non si perde d'animo e inizia a recuperare fin da subito posizioni su posizioni, dopo essere finito 15esimo, mentre Miller si ritira alla fine del settimo giro.

Poi, al 12esimo giro, per la foga di riportarsi sui primi, Bagnaia perde l'anteriore della sua Ducati alla curva 1 facendo finire per terra anche l'altra Ducati del team Pramac, guidata da Martin.

Davanti, a dieci giri dalla fine la Honda di Pol Espargaro ha un secondo di vantaggio nei confronti di Brad Binder. A quel punto Bastianini supera il pilota della KTM e si mette all’inseguimento del primo posto. A cinque giri dalla fine il riminese firma il giro veloce della gara mentre Aleix Espargaro (Apprilia) supera Marc Marquez per il quarto posto.

Quando mancano quattro giri alla bandiera a scacchi, Bastianini sfrutta tutta la potenza delle moto di Borgo Panigale e sorpassa Pol Espargaro sul rettilineo dei box. Pol Espargaro, nel tentativo di resistere ritarda la frenata e va largo alla curva 1, cedendo la posizione a Brad Binder.

Le posizioni rimarranno immutate fino alla bandiera scacchi che sancisce anche il quarto posto di Aleix Espargaro davanti a Marc Marquez e alle due Suzuki di Mir e Rins.



Quartararo termina solo nono, alle spalle di Johann Zarco (Pramac), che con l'11esimo posto di Morbidelli conferma il non brillante avvio di stagione per le Yamaha.

Nuovo appuntamento con la MotoGP il 20 marzo con il GP dell'Indonesia sul tracciato di Mandalika.