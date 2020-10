Decine di migliaia di persone anche la prima domenica di ottobre hanno marciato per le strade di Minsk, capitale della bielorussa, per chiedere nuove elezioni e la liberazione dei detenuti politici.

La marcia di oggi è l'ultima di una interminabile serie di manifestazioni di protesta che si sono tenute in quella nazione dopo le elezioni del 9 agosto, nelle quali il presidente Alexander Lukashenko è risultato vincitore ma, secondo i suoi avversari, solo grazie a palesi e numerosi brogli. Così il sesto mandato di Lukashenko ha dato il via ad una serie di proteste che ancora non sembrano poter terminare.

Oggi erano 100mila i bielorussi scesi in piazza sventolando bandiere bianche con una striscia rossa, simbolo dell'opposizione, che stavolta hanno marciato verso le prigioni in cui sono detenuti gli oppositori del regime arrestati finora. "Fateli uscire", ha gridato la folla davanti al centro di detenzione di Okrestina.





#Belarus #Minsk Great video that shows the scale of the rally. There were several crowds of protesters who couldn't join because security forces didn't allow to do so.Nevertheless,at least 100,000 people came out to the streets again. They demanded political prisoners be released pic.twitter.com/eB4mJ4ljsi