Sono ripartiti con il consueto successo i party firmati #Costez - Telgate (Bergamo) e continueranno per tutto l'autunno / inverno e primavera 2023 - 24, prima di arrivare all'estate '24. Sembra presto per parlarne, ma Paolo e Francesco Battaglia hanno successo da anni con il loro brand Costez proprio perché pensano notte e giorno al divertimento dei ragazzi, soprattutto tra Bergamo e Franciacorta, ma non solo.



Sono ad, esempio, tre scatenati party in programma per venerdì 20 ottobre, per sabato 21 ottobre per Halloween, ovviamente il 31 ottobre.



Si parte venerdì 20 ottobre al #Costez - Telgate (Bergamo) con Una Mas, ovvero una volta in più, colorata festa dal sound latin pop. E' una festa decisamente movimentata, perfetta per ballare scatenati con gli amici fino all'alba. Si chiama Una Mas ovvero una volta ancora perché è una one night piena di ritmi hot, latini, caldi, perfetta per vivere un caldo tra sorrisi e musica che mette energia, riempie di ritmo ed energia. Ballerine, ballerini e performer dj fanno tutto ciò che serve per trasformare il party in un evento da ricordare.



Sabato 21 ottobre '23 al #Costez - Telgate (Bergamo) va invece in scena un Flower Party già molto atteso. Buone vibrazioni, coreografie, scenografie, divertimento e musica per ballare con gli amici e le amiche fino al mattino. In Gold Room c'è anche Spring Break Invasion Tour, perché la primavera è prima di tutto uno stato d'animo.



E che succede il 31 ottobre 2023? Ecco un Halloween decisamente scatenato e già molto atteso. Anche in questo caso show, ballerine e performer sul palco, dj set di qualità e un servizio all'altezza delle aspettative dei più esigenti. #Costez - Telgate (Bergamo) non delude mai chi ha voglia di far tardi col sorriso.



Costez è un brand simbolo di divertimento, ritmo, party e notti passate a ridere con gli amici. Creato da Paolo e Francesco Battaglia nel 2007, nel tempo è cresciuto facendo scatenare club, discobar, festival in diverse regioni italiane. Oggi prende vita al #Costez di Telgate (BG), ovvero nella grande disco Nikita e all'Hotel Costez di Cazzago (BS), uno scatenato dj bar. Chi balla con Costez lo fa al massimo con ottimi dj, show di qualità, scenografie, servizio sempre curati e soprattutto con uno staff di ragazzi che mentre lavorano si divertono… o viceversa.



#Costez Future Club - Telgate (BG) c/o Nikita



Via dei Morenghi 2 - Telgate (BG) A4: Grumello

Dalle 24 alle 4, ogni venerdì, sabato e prefestivi

info: 3480978529 (Bobe)

Ingresso a pagamento con consumazione

Web App: https://costez.club/

Instagram.com/costez_official