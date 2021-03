Dopo il grande successo delle prime due stagioni Domenica 14 Marzo, alle ore 18.00, ritorna SunrisePop, il talk show web di DiTutto condotto da Tommaso Barone, con la regia di Gino Brotto.

Una delle novità della nuova stagione è la messa in onda televisiva di SunrisePop: il talk show, infatti, il giorno la diretta sarà trasmesso in prima serata sui canali del digitale terrestre e su quelli streaming dell'emittente Mediterranea Tv, nuovo media partner ufficiale di DiTutto.

Nella prima puntata saranno ospiti del talk show web quattro protagonisti del mondo della moda: il fashion designer Antonio Giulio Grande, la modella e attrice Giuliana Lupetti, il fotografo e stylist Ray Morrison e la top model internazionale Adreea Duma.

SunrisePop sarà trasmesso in diretta streaming multivisione sulle pagine acebook Ditutto Italia, LecceVideo, Inondazioni.it, Silver Music Radio, Music Records Italy, AllaDiscoteca, sul Canale Youtube DituttoMovie e sui canali streaming dell'emittente televisiva Mediterranea Tv.

Lunedì 15 Marzo alle 21.00, invece, SunrisePop sarà trasmesso in replica sull'emittente Mediterranea TV che si potrà seguire sui canali del digitale terrestre 214 e 698 per la PUGLIA e 623 per la BASILICATA, e in streaming su mediterraneatv698.com e mediterraneatv.it.

*** GLI OSPITI ***



ANTON GIULIO GRANDE E' uno degli stilisti preferiti dalle star della TV e in molti spettacoli e fiction i suoi abiti sono i protagonisti. Ha lavorato per maison prestigiose quali Gattinoni e Sorelle Fontana, per lanciare poi un suo marchio nel 1996.

GIULIA LUPETTI È una modella e attrice italiana. Era la quarta classificata in Miss Universo Italia 2011 e ha iniziato la sua carriera di modella quando aveva 15 anni. Tra il 2006 e il 2011 ha posato per Gai Mattiolo, John Galliano, Roberto Cavalli. Attrice, recentemente ha ottenuto un ruolo nel film "Top Gun: Maverick", accanto a Tom Cruise.

RAIMONDO ROSSI in arte Ray Morrison. Famoso Top Art Fashion Stylist e Fotogiornalista. Nell'arco della sua carriera ha collaborato con importanti magazine come Vogue, GQ, 3D Magazine, GMARO e molti altri.

ANDREEA DUMA Top model internazionale la cui bellezza "regale" evoca una indimenticabile icona di stile: Grace Kelly. Eleganza innata, sguardo affascinante, in Italia, ha conquistato le passerelle dei più importanti stilisti, da Valentino a Gattinoni, a Fendi. Nel mondo della moda sin da quando era bambina, anno dopo anno ha raggiunto traguardi sempre più importanti: sfilate, cataloghi, campagne pubblicitarie, programmi televisivi e cinema. Ha sempre seguito la sua passione arrivando a sfilare anche dentro il Museo del Louvre.