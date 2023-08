I (post) fascisti tornano in attività. Dopo esser stato a Goro, per incontrare i pescatori locali che hanno iniziato a sostituire gli allevamenti di vongole con quelli di granchi, il ministro dell'Agricoltura Francesco Lollobrigida, il cognato più famoso d'Italia, si è poi recato a Rimini dove è intervenuto al Meeting in corso in questi giorni.

"La sfida della sicurezza alimentare mondiale vede l'Italia protagonista nel mondo. Abbiamo il dovere di promuovere un modello sano, basato sul legame tra terra, uomo, cibo di qualità e salute per tutti: la nostra Dieta Mediterranea.Ne abbiamo discusso al Meeting di Rimini, nel corso dell'incontro “Food security e sostenibilità: cooperare per crescere”, organizzato dal Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale".

Così il mitico Lollo ha riassunto il suo intervento in un post sul proprio account social.

Ma che cosa ha detto in realtà? Lo riporta il Fatto Quotidiano:

"[In Italia] spesso i poveri mangiano meglio dei ricchi perché cercando dal produttore l'acquisto a basso costo comprano qualità".

Perché? Lollobrigida lo ha spiegato così:

"L'ho detto spesso agli amici degli Stati Uniti, e lo condividono anche loro: sono un grande popolo, ci hanno liberato, ci hanno difeso e lo fanno ancora; su una cosa non ci possono insegnare niente, a mangiare.

[In Italia] c'è una grande educazione alimentare, anche interclassista. Infatti da noi spesso i poveri mangiano meglio dei ricchi perché cercando dal produttore l'acquisto a basso costo comprano qualità. ...

Difendere il buon cibo e la qualità è anche una questione di qualità, per mettere le persone tutte sullo stesso piano. [Negli Stati Uniti, invece] hanno una criticità che devono rimuovere: un differente modello di educazione alimentare".

In sostanza, il cognato di Meloni, che oggi si scopre in parte sociologo e in parte nutrizionista, ci vuole dire che i poveri americani si abbuffano nei fast food, con tutto quel che ne consegue, mentre i poveri italiani, fortunatissimi, vivendo soprattutto in periferia che fanno? Fanno due passi in campagna e vanno a comprare frutta e verdura dal contadino, abbuffandosi così come maiali, quasi a costo zero... almeno questo è quello che "pensa" il geniale Lollobrigida.

Quindi, secondo lui, l'americano obeso gonfia fino a schiattare, mentre l'italiano povero è un figurino in salute che potrà vivere bene in modo da godersi la sua povertà! Questo, senza neppure sapere che dagli anni 70 l'obesità in Italia è in continuo aumento ed è notoriamente concentrata proprio nelle fasce più povere della popolazione, proprio perché spesso il contesto in cui il povero vive o sopravvive è opposto a quello descritto dal cognato d'Italia.

L'ennesima occasione per star zitto, Lollobrigida l'ha sprecata a supporto della candidatura all'Unesco della dieta Mediterranea.

Ma i coniugi Lollobrigida, va aggiunto, non hanno sprecato le vacanze pugliesi insieme alla premiera d'Italia, sua eccellenza il presidente del Consiglio sora Giorgia Meloni.

Infatti, è di oggi la notizia che Arianna Meloni è la nuova responsabile del dipartimento "Adesioni e segreteria politica" di Fratelli d'Italia. Arianna è la sorella di Giorgia Meloni e moglie del ministro dell’Agricoltura, Francesco Lollobrigida.





#Lollobrigida #AriannaMeloni #megliopoveri