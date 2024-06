Max Verstappen (Red Bull) ha vinto anche il Gran Premio di Spagna, riuscendo a contenere la rimonta del poleman Lando Norris (McLaren) e conquistando così la sua settima vittoria stagionale.

Il pilota della Red Bull ha preso il comando della gara al terzo giro, dopo che la Mercedes di George Russell, partito quarto, grazie ad un ottima partenza, era riuscito a prendere il comando nelle prime fasi della gara.

Dopo un avvio difficile, Verstappen, che è riuscito a mantenere la seconda posizione nonostante Norris avesse cercato di chiuderlo alla prima curva, ha superato facilmente Russell all'esterno di curva 1 non appena ha potuto far uso del DRS.

Norris, nelle fasi iniziali e cruciali della gara, è rimasto bloccato subito dietro a Russell, perdendo del tempo prezioso che poi è risultato decisivo per l'assegnazione del primo gradino del podio.

Verstappen ha continuato a controllare la gara e a mantenere la leadership, anche dopo i due pit stop, fino alla bandiera a scacchi, anche grazie all'aver potuto usare un set di gomme morbide nuove - risparmiato in qualifica - per l'ultimo stint del Gran Premio, vanificando gli sforzi di Norris che ha tagliato il traguardo come secondo con un ritardo di poco superiore ai due secondi.

Lewis Hamilton (Mercedes) è riuscito a ottenere il suo primo podio della stagione, davanti al compagno di squadra Russell che, nel finale, ha resistito al ritorno di Leclerc (Ferrari) che nell'ultimo stint aveva montato gomme soft. Quindi, le due Ferrari di Leclerc e Sainz, come le due Mercedes, a fine gara hanno conservato le posizioni di partenza.

Sergio Perez è riuscito a limitare i danni della penalità di tre posizioni in griglia, ricevuta in Canada, recuperando dall'undicsima posizione iniziale e ad aggiudicarsi l'ottavo posto dietro a all'McLaren di Piastri, settimo.

A chiudere la top i due piloti della Alpine, rispettivamente Pierre Gasly e Esteban Ocon, che sono kriuisciktri a conquistare i primi punti della stagione per la scuderia francese.

In classifica, Verstappen conduce con 250 punti, davanti ai 150 di Norris e ai 148 di Leclerc.

Prossimo appuntamento con la Formula 1 tra una settimana al Red Bull Ring di Spielberg, in Stiria, per il GP d'Austria.