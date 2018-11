Trump adesso cerca di nuovo un dialogo con la Cina e annuncia un bilaterale con Xi Jinping per il G20

Gli Stati Uniti, finora, hanno aumentato i dazi doganali sulle importazioni di prodotti provenienti dalla Cina per un valore pari a 250 miliardi di dollari. Pechino, a sua volta, ha fatto altrettanto su beni provenienti dagli Usa per un controvalore di 110 miliardi di dollari.

Dal 1 gennaio 2019, gli Stati Uniti avrebbero dovuto allargare il numero di prodotti provenienti dalla Cina su cui applicare nuovi dazi maggiorati.

Il condizionale è d'obbligo, perché giovedì Donald Trump ha avuto un colloquio telefonico con il presidente cinese Xi Jinping, anche in relazione alla guerra commerciale in atto tra i due Paesi.





Just had a long and very good conversation with President Xi Jinping of China. We talked about many subjects, with a heavy emphasis on Trade. Those discussions are moving along nicely with meetings being scheduled at the G-20 in Argentina. Also had good discussion on North Korea!