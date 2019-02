L’avena: un cereale da riscoprire non solo in cucina

L'avena è una pianta annuale il cui frutto, molto simile a quello del grano, viene coltivato e consumato fin dai tempi più antichi. L'avena è il cereale più nutriente, il cui consumo si è un po' perso negli ultimi anni, ma andrebbe riscoperto, grazie alle innumerevoli proprietà benefiche che offre.

L'avena, al contrario degli altri cereali, non viene raffinata; per questa ragione conserva tutte le sue proprietà nutritive intatte.

E' il cereale più ricco di acido linoleico, fornisce un buon apporto calorico, è molto ricca di vitamina B, vitamina E, proteine, fibre e folato.

Per la qualità dei nutrienti contenuti, l’avena è un cereale utilizzato anche per la produzione di integratori naturali, indicati nei casi di ridotto apporto con la dieta di tale sostanza. La fibra d'avena contribuisce all'aumento della massa fecale, favorendo un normale transito intestinale.

Le proprietà dell’avena sono molte, perché questo cereale è ricco di sostanze fosforate e proteiche, è nutriente e ricostituente, emolliente e rinfrescante.

Consumare avena aiuta a ridurre il colesterolo cattivo, facilita la digestione, dato che rallenta l'assorbimento dei carboidrati ed è un ottimo stabilizzatore della glicemia.

Contiene molte fibre è indicata anche per chi soffre di stipsi e può essere mangiata anche da chi è celiaco, dato che non contiene glutine e, poiché risulta molto nutriente, è consigliata per l'alimentazione dei bambini.

In caso di tosse, stitichezza, debilitazione, preparate un decotto o un infuso con avena e ne avrete sicuro giovamento. Il decotto potete anche aggiungerlo nell’acqua del bagno, per un sicuro effetto emolliente e rinfrescante.

Preparare un decotto con l’avena è semplice; è sufficiente far bollire due cucchiai di avena in 2 litri e mezzo di acqua. Per la stitichezza assumetene due tazze al giorno, lontano dai pasti. Se invece volete preparare un cataplasma; fate bollire farina d’avena in acqua, fino ad ottenere una specie di pappa consistente, da applicare sul petto più volte al giorno in caso di tosse o bronchite.



Cosmetici naturali all’avena

L'avena viene impiegata anche nell’ambito della cosmetica naturale, come ingrediente per rimedi naturali quali creme viso naturali, creme per il corpo, olio emolliente per i neonati, ma anche maschere di bellezza e trattamenti per la pelle, grazie alle sue proprietà idratanti, disarrossanti e antipruriginose.

Nei negozi di erboristeria potete trovare ad esempio l’olio emolliente per il corpo all’avena, ma anche prodotti cosmetici per viso e corpo preparati utilizzando come ingrediente base l’avena, indicati per pelli secche, opache e stanche.



Contributo inviato da Lo Smeraldo Verde