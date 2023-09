Si è conclusa da una settimana la stagione di "Braci By Barù - Beach Edition" in onda su Food Network Italia, condotta dal famoso buongustaio Barù nella splendida location dell’Hotel Resort Abi d’Oru, nel golfo di Marinella, Sardegna.

Lo show ha deliziato i telespettatori con ricette iconiche e ospiti speciali. Durante le ultime puntate di settembre, lo spettacolo ha presentato una serie di piatti mozzafiato che hanno conquistato i palati di tutti. Tra questi, il celebre Lobster Roll, preparato con cura e passione da Barù, La sua ricetta perfetta è stata un vero trionfo di sapori e consistenze. Ma non è finita qui. Lo show ha anche offerto ai suoi spettatori un'esperienza culinaria da sogno con il kobe e il cordon bleu, piatti che hanno suscitato entusiasmo grazie alla loro raffinatezza e alla maestria di Barù. Ogni dettaglio è stato curato attentamente per garantire un'esperienza gastronomica indimenticabile.

Gli ospiti di "Braci By Barù - Beach Edition" non sono stati da meno. Gli chef Luigi Pomata, Pierluigi Putzu, Roberto Okabe e il barman Marcello Cabiddu hanno portato la loro esperienza e la loro passione in cucina, arricchendo ulteriormente la qualità dello show. Con la loro presenza, il programma ha offerto una prospettiva unica e ricca di spunti culinari. Il loro talento e la loro creatività hanno reso ogni episodio di "Braci By Barù - Beach Edition" un'esperienza gastronomica memorabile. Concludendo, la stagione di "Braci By Barù - Beach Edition" su Food Network Italia è stata un vero successo. Ricette sorprendenti, ospiti eccezionali e un'ambientazione da sogno hanno reso questo show un appuntamento imperdibile per gli amanti della cucina.

Non posso fare a meno di notare che i fan di Barù si aspettano di vedere una stagione invernale di “Braci by Barù”. E perché no, una location come la Maremma, vicino ai suoi affetti, sarebbe perfetta per far emergere il suo talento. Immagino che Barù potrebbe davvero dare il meglio di sé in un luogo così suggestivo.

Non vediamo l'ora di scoprire cosa ci riserverà Barù nella prossima stagione.

Potete scoprire le ricette di Barù nel libro Braci. Barbecue per tutti, Mondadori Electa.

Per rivedere la stagione di "Braci By Barù - Beach Edition” andate sul canale You-Tube di Food Network Italia

Gli amici sardi potranno guardare le repliche delle puntate su Videolinatv.