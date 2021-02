In attesa che al Senato entri nel vivo il nuovo processo per impeachment che lo vede protagonista, l’ex Presidente Usa, Donald Trump si rilassa nei campi da golf del sud della Florida mentre (secondo i media) sua moglie Melania sarebbe indaffarata a trovare casa, anche se una casa l'avrebbe già.

Infatti, la possibilità di passare dalla Casa Bianca alla mega villa di 126 stanze di Mar-a-Lago è a rischio per un accordo legale di 28 anni fa. La villa, situata a Palm Beach, in Florida, è stata costruita negli Anni '20 da Marjorie Merriweather Post con l’intenzione di farla diventare residenza estiva degli inquilini della Casa Bianca.

Dal 1973 (anno della morte della proprietaria) al 1981 fu affittata al Governo degli Stati Uniti d’America per poi essere acquista quattro anni più tardi da Donald Trump, che la trasformò in un club di golf di lusso per questioni fiscali.

Ma un accordo legale vieta ai soci, quindi anche a Donald Trump di risiedere in maniera permanente presso la struttura per non più di 21 giorni l’anno. Senza dimenticare il secondo divieto di non superare i 7 giorni di permanenza consecutivi. Ma non tutto sono d’accordo con questo accordo, infatti, la Trump Organization è di tutt’altro avviso e darà battaglia.

E per non farsi mancare nulla sono scesi in campo anche gli abitanti del prestigioso quartiere che non vogliono assolutamente avere The Donald come vicino di casa, soprattutto dopo gli eventi drammatici del 6 gennaio scorso.