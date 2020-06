Il tonno in scatola non è sano come quello fresco? Il tonno in scatola contiene conservanti? Il tonno in scatola ha tanto mercurio e sodio? Tutte le fake news e le leggende metropolitane sul tonno in scatola smontate dal nutrizionista.

Il tonno in scatola fa male? No! Il tonno in scatola è un alimento sano e termicamente sterilizzato in scatoletta metallica sigillata. La sterilizzazione garantisce la salubrità e la conservazione del tonno e permette di mantenere tutte le sue proprietà nutritive ed organolettiche: odore, colore, sapore, consistenza; è, quindi, a tutti gli effetti una conserva senza conservanti, sano e sicuro.