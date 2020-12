Covid 19, Economia in crisi, apertura e chiusura di diverse attività e incertezze sul futuro economico del nostro paese spingono non solo il governo a trovare soluzioni di svolta per alcuni settori, come quello edile in crisi dal 2008, ma anche imprenditori a nuove sfide.

Da qui nasce la nuova visione di Ivan Scudellari riassunta nella Newgoenergy. Startup nata a seguito del recente decreto in merito a Sismabonus e 110 Superecobonus.

A differenza dei nuovi general contractor quella di Ivan Scudellari è una esperienza consolidata in 16 anni nel sostenimento di una autosufficienza energetica degli immobili.

Se i precedenti clienti hanno ottenuto in passato un grande risparmio in merito a spese legate ad energia termica ed elettrica, i nuovi clienti non solo ottengono una casa rinnovata ma al tempo stesso a costo quasi nullo.

Ivan Scudellari non si presenta questa volta solamente in qualità di tecnico ma decide di creare una squadra solida di imprenditori, che possa seguire il cliente in tutto il processo di riconoscimento dei bonus e della realizzazione lavori.

Il progetto viene rappresentato dallo stesso Scudellari riunendo la rete di società di costruzione e ristrutturazione, società di efficienza energetica e società di consulenza fiscale e finanziaria.

Al gruppo di lavoro si uniscono imprenditori del nord Italia, prevalentemente bresciani, e della Sardegna per ripartire insieme e per dare al cliente la massima prestazione senza improvvisare.