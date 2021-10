Domenica 31 ottobre all'Aquardens - Terme di Verona, il parco termale più grande d'Europa c'è tatna musica di qualità Sul palco infatti per ben 4 ore, dalle 18 alle 22, va la Al-B.Band di Alberto Salaorni, che da sempre collabora con Davide Rossi al basso ed un gruppo di artisti di qualità assoluta. La Al-B.Band è una formazione perfetta per ballare, cantare e rilassarsi con gli amici. Infatti è formata da veri musicisti dal repertorio sempre originale, che però si mettono al servizio del divertimento altrui. Il loro show è intitolato semplicemente «Live music is back in fashion» ed è perfetto per un momento di relax autunnale.

La AL-B.Band è un gruppo musicale capace di far scatenare ogni tipo di pubblico. Da 15 anni i loro concerti fanno divertire l'Italia e non solo. Riassumendo, sono in tournée da una vita. Il loro slogan è: "live music is back in fashion", ovvero la (bella) musica dal vivo è tornata di moda. Un concerto di questa formazione veronese, una volta vissuto, lo si dimentica difficilmente. Guidati da Alberto Salaorni, non hanno mai una scaletta definita. Passano da un brano all'altro a seconda dell'atmosfera e del feedback del pubblico. E le loro scelte sono sempre originali. Ad esempio, la Al-B.Band raramente ripropone le canzoni di Vasco Rossi e Ligabue, preferendo quelle di Battisti, Mina o grandi successi anni '70, col risultato che il sound di questa formazione risulta molto originale, una caratteristica molto rara nel panorama musicale di questi anni. Sul palco con Alberto Salaorni (chitarra e voce), in ordine sparso, ci sono: Irene De Pacalis (voce), Davide Rossi (basso), Andrea Mai (tastiere), Luca Modena (batteria e percussioni). Periodicamente la Al-B.Band registra e pubblica brani originali, molti dei quali sono inseriti nell'album "Megaphone" disponibile su tutte le piattaforme digitali (ad esempio Spotify) e su cd.

