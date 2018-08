GAMF Golfo Aranci Music Festival 2018 (V Edizione), sul palco Bob Sinclar, Benny Benassi, Alex Gaudino, Get Far Fargetta... a costo zero

La V edizione del GAMF Golfo Aranci Music Festival 2018, si prevede quantomai infuocata, grazie alla presenza di autentiche superstar djs come Bob Sinclar, Benny Benassi, Alex Gaudino e Get Far Fargetta.

Tutto rigorosamente a costo 0, per chiunque voglia godersi 5 giorni di autentico spettacolo.

Il Famoso GAMF, Golfo Aranci Music Festiva è giunto alla V Edizione, una manifestazione che anno dopo anno è cresciuta sempre di più rafforzando il concetto di intrattenimeto a scopo di incentivazione turistica, perché interamente gratutito e per sua stessa natura, fruibile ad una fascia di pubblico quantomai estesa e variegata. Infatti la Proloco, di Golfo Aranci, si è fatta promotirce dell'Evento supervisionando ogni singolo aspetto e affidando all'Associazione Culturale "Una Scuola Sarda", l'organizzazione esclusiva e totale dell'intero evento.

Si puo' affermare senza ombra di dubbio che il GAMF è l'Evento musicale dell'Estate a Golfo Aranci, infatti ogni anno l'attesa è sempre crescente, tutti aspettano la presentazione dei grandi fuioriclasse del mixer e non vedono l'ora di vederli esibirsi sul grande palco di Piazzale La Piccola. Una chermesse nazionale e internazionale di dj, ballerini, performer, animatori etc etc, perfettamente in linea con quanto accade nel resto del mondo, come Ultra Music Festival di Miami, Coachella etc etc In questi anni alla consolle del GAMF si sono avvicendati alcuni tra i migliori guest Internazionali, come: Benny Benassi, Louie Vega, Roger Sanchez, Tim Cullen (Ministry Of Sound), Paul Darey (Space Ibiza), Sorrentino (Jimmy'z Montecarlo) ma anche Fabio Rovazzi, Djs From Mars, Dj Albertino, Alex Gaudino,Get Far Fargetta, Roger Sanchez, Robbie Rivera, Gabry Ponte, ...e molti altri. Ma non ci si è fermati solo ai dj superstar, perché questo è un vero e proprio festival dell'arte, nella sua accezione più estesa, presentando; performance pirotechniche e teatrali, ballo sincronizzato, Live mic, lasergrafica, ledwall show e molto altro.

Per la Stagione 2018, in occasione della V Edizione, che si terrà dall'11 al 15 Agosto, il GAMF presenta il dj pop star mondiale Bob Sinclar, artista tra i più famosi al Mondo, che con il brano "Love Generation" è entrato nell'olimpo degli autori e produttori che hanno venduto più dischi nella storia della musica pop, per non parlare della collaborazione con l'Icona Raffaella Carrà, con il remix del brano "A Far l'Amore", "World Old On" altro successo intramontabile e molti altri… La sua serata al Pachà di Ibiza, "Paris by Night" è in assoluto la più frequentata di tutta l'Isola. Insomma un fuoriclasse che per la prima volta forse al Mondo viene offerto gratuitamente al pubblico, solo ed esclusivamente a Golfo Aranci!

Per l'occasione l'Art director Nello Simioli ha richiamato i grandi della consolle che hanno reso famoso questo meraviglioso Festival, riconfermando a pieni voti anche la presenza di del vocalist Gaty, divenuto ormai vero e proporio mattatore delle notti Golfo Arancine. Tra i nomi altisonanti: il 13 Agosto si esibirà Benny Benassi, (vincitore di un Grammy Awards per aver remixato il brano "Celebration" di Madonna, per non palrare degli enormi successi discografici, come Satistaction, Beautifull People, Cinema e molti altri. Questo artista in America è osannato da folle oceaniche; memorabile la sua esibizione recente all'Ultra Music Festival…), in apertura del suo set sarà coadiuvato da Max Zotti in arte Sidekick, produttore della famosa hit "Deep Fear", Get Far Fargetta, si esibirà il 12 Agosto, (Vero e proprio porta bandiera di Radio Deejay e della dance Made in Italy), Alex Gaudino (non c'è persona al Mondo che non abbia ballato il suo famoso brano "Destination Calabria"," I'm In Love""What a Feeling" cantata da Kelly Roland delle Destiny's Child, si esibirà il 14 Agosto in Back To Back con Simioli,

Suark, il giovane talento svizzero che si esibisce nei principali festival europei invece aprirà le danze del Festival il 12 Agosto.

Come ogni anno il Festival darà spazio, fiducia e visibilità ai talenti isolani e infatti l'11 Agosto ascolteremo e balleremo la carica musicale irrefrenabile del duo olbiese Laser & Dejan e a seguire uno dei dj più famosi e apprezzati dell'Intera Isola; Trasko.

Il 12 Agosto a coadiuvare get Far Fargetta uno dei dj storici dell'intera Gallura, Corrado Appeddu, mentre il 14 in apertura a Gaudino e Simioli, Matteo Canu.

Insomma anche per questa Estate il GAMF regalerà autentiche emozioni in un clima di festa e divertimento che renderà la vacanza a Golfo Aranci e nell'intera Isola, ancora più indimenticabile.

Una grande festa che si rinnova ogni anno offredno continue novità per intrattenere il pubblico in modo piacevole, allegro, pulito... e assolutamente gratuito!