"Leoni ammaestrati", in radio e nei digital store il nuovo singolo di Cesare Isernia.

Leoni ammaestrati, il nuovo singolo di Cesare Isernia pubblicato il 17 maggio, è stato un’anticipazione dell’album “La strada della felicità” che verrà pubblicato il 21 giugno e che si propone l’obiettivo ambizioso di portare l’ascoltatore a riflettere sul concetto di felicità permanente (e non solo momentanea).

La copertina dell’album, svelata in anticipo, propone un modello grafico che parte dalla ricerca della felicità e si sviluppa attraverso il superamento di ostacoli prima esterni e poi interni che si frappongono al raggiungimento della felicità per poi soffermarsi, infine, sui valori che umanamente esprimiamo quando diventiamo vera espressione di noi stessi.

In tal senso, il singolo Leoni ammaestrati va inquadrato tra gli ostacoli esterni: gli altri, le persone (vicine o lontane), che ci trascinano come sabbie mobili nei luoghi comuni e ci portano a ragionare per stereotipi e secondo schemi precostituiti che ci ingabbiano.