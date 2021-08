Joe Biden aveva dichiarato che entro il 4 luglio il 70% degli americani avrebbe ricevuto almeno una dose di un vaccino anti-Covid. L'obiettivo è stato raggiunto, anche se con un mese di ritardo.

Il problema, però, è che la variante delta non permette di ipotizzare che con tale numero si possa sperare di raggiungere l'immunità di gregge, sia a causa della sua alta contagiosità che del fatto che la percentuale di distribuzione dei vaccini non è la stessa in tutti gli Stati, soprattutto in quelli conservatori dove le vaccinazioni proseguono a rilento. Così mentre nel Vermont si è vaccinato il 78% della popolazione adulta, in Alabama la percentuale è invece di poco superiore al 43%... il resto, lo fa la variante delta.

In Florida, ci sono voluti due mesi la scorsa estate perché il numero di persone ospedalizzate con Covid-19 passasse da 2.000 a 10.000, mentre per vedere lo stesso aumento agli ospedali della Florida ci sono voluti solo 27 giorni quest'estate, secondo quanto dichiarato da Mary Mayhew, presidente della Florida Hospital Association (fonte Associated Press) che, ha poi aggiunto che adesso il 96% dei pazienti ospedalizzati con COVID-19 non è vaccinato ed ha un'età media molto più bassa rispetto a prima, e molti hanno un'età compresa tra i 20 e i 30 anni.

I nuovi casi giornalieri negli Stati Uniti sono aumentati di sei volte nell'ultimo mese, raggiungendo una media di quasi 80.000, livello che non si registrava da metà febbraio. Anche i decessi giornalieri sono aumentati nelle ultime due settimane, passando in media da 259 a 360, numeri comunque nettamente inferiori a quelli che si sono registrati nel momento di maggior picco della pandemia.

A causa dell'aumento dei contagi in molti Stati Usa si sta facendo, o pensando di fare, marcia indietro sull'utilizzo delle mascherine che all'interno degli edifici pubblici riprende ad essere obbligatorio, così come obbligatorio deve essere il ricorso alla vaccinazione per alcune tipologie di dipendenti, come coloro che lavorano nel settore dei trasporti nello stato di New York che, in alternativa, potranno però sottoporsi a test anti-Covid settimanali.

Anche le aziende private, ad esempio McDonald, inizieranno a chiedere a dipendenti e clienti di riprendere a indossare le mascherine all'interno delle proprie strutture... e non è escluso neppure l'obbligo vaccinale per i dipendenti. Sull'argomento, la portavoce della Casa Bianca, Jen Psaki, ha dichiarato che l'obbligo di vaccinazione a livello nazionale non è al momento un argomento all'ordine del giorno, ma ha aggiunto però che i datori di lavoro, se decideranno in tal senso, hanno il diritto di farlo.

Chi negli Stati Uniti si rifiuta di vaccinarsi fa riferimento a notizie e video in circolazione in rete in base ai quali presunti ex dipendenti di Pfizer o Moderna avvertono sulle possibili conseguenze di cui in futuro potrebbero essere vittime coloro che si sono vaccinati contro il Covid. Gli stessi sono fanatici conservatori e seguaci di sette evangeliche. Quale sia il filo conduttore che unisca questi elementi è inspiegabile, ma al momento questo è ciò che accade in molti Stati Usa, compresa la civilissima California... figuriamoci negli Stati del sud!