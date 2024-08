La rabbia del Napoli per vincerla. Onore al Parma

Tre punti importantissimi ma c’è tanto ancora da lavorare, c’è da soffrire e lottare con Conte che deve ancora dare qualcosa in più a questa squadra. Il Parma gioca veramente bene e il primo tempo lo stravince. Soprattutto per il gioco, soprattutto per l’intensità ma anche per un Napoli troppo largo, poco intenso e soprattutto poco presciso. Al 18’ il Parma passa. Discesa incredibile e troppo facile di Sohm e in area Bonny viene atterrato da Meret. Il Var non interviene e il rigore viene concesso. Bonny batte Meret. Il Napoli prova a ripartire ma le giocate non sono precise e manca anche un po’ di fortuna a Kvara e Politano.

Manca forse un rigore su Raspadori nel finale ma il Var resta silente. Nella ripresa la musica non cambia con Lobotka ma soprattutto Anguissa che non riescono a tenere il centrocampo dei ducali. Il Napoli sbaglia tantissimo e anche quando viene espulso Suzuki, con il Parma che aveva esaurito i cambi, gli azzurri non riescono a trovare la giocata giusta sia con Simeone che con Lukaku. I minuti finali sono sofferenza e all’88’ il Var toglie il rigore a Simeone. Al 92’ però arriva la palla giusta per Lukaku che si gira in area e batte Delprato. Il Napoli non molla e su un cross al bacio di Neres, Anguissa, di testa insacca. Non siamo ancora guariti perché il Parma per lunghi tratti ha giocato meglio, ma almeno abbiamo avuto la rabbia per vincerla.



Lukaku a Dazn: "Contento di riavere Conte. Ora dobbiamo lavorare"

Romelu Lukaku, attaccante del Napoli, ha parlato ai microfoni di Dazn dopo il successo per 2-1 sul Parma.

Raccontaci le emozioni di entrare qui la prima volta e vestire questa maglia.

"E' un onore giocare per questa squadra, per questi compagni e per questi tifosi. I ragazzi mi hanno acoclto molto bene, abbiamo lavorato molto duro e i discorsi in allenamento hanno pagato".

Sul gol all'esordio.

"Il tipo di abitudine nella mia carriera è che faccio gol all'esordio. Alla fine abbiamo, vinto questo è l'importante".

Su Conte.

"Sono molto contento di aver ritrovato Conte, ma ora dobbiamo lavoare: il percorso inizia oggi".



Anguissa a Dazn: "Con Conte è cambiato tutto: atteggiamento fa la differenza!"

Zambo Anguissa, centrocampista del Napoli, ha parlato ai microfoni di Dazn dopo il successo per 2-1 sul Parma: "Ce l'abbiamo fatta tutti insieme. L'atteggiamento cambia tutto: abbiamo iniziato un po' molli, nel secondo tempo abbiamo fatto meglio pressando uno contro uno.

Ha cambiato la partita, sono molto contento: come ha detto Lukaku i tre punti sono importanti. Conte? Con Conte è cambiato tutto: si fida sempre della sua squadra e dà tutto e noi dobbiamo dare tutto per lui. A livello mentale si vede che ha aggiunto qualcosa al Napoli".

CLASSIFICA - Vittoria al cardiopalma del Napoli: Conte fa due su due al Maradona

Gli azzurri conquistano la seconda vittoria consecutiva in una gara folle contro il Parma: 2-1 con due reti dopo il 90', emiliani che hanno chiuso in dieci uomini e senza portiere per l'espulsione di Suzuki. Vincere aiuta a vincere e ora gli uomini di Conte sono a 6 punti dopo tre giornate. Nell'altra gara di sabato sera invece pareggiano 2-2 Lazio e Milan.

CLASSIFICA

Inter 7 punti*

Torino 7*

Juventus 6

Napoli 6*

Empoli 5*

Genoa 4

Udinese 4

Parma 4*

Lazio 4*

Hellas Verona 3

Atalanta 3*

Lecce 3*

Bologna 2*

Fiorentina 2

Cagliari 2*

Milan 2*

Roma 1

Monza 1

Como 1

Venezia 1*

*una partita in più