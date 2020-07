Si è svolto venerdì a Nyon il sorteggio per la fase finale di Champions League.

Ecco gli accoppiamenti per i quarti di finale:

1. Real Madrid (ESP) / Manchester City (ENG) vs Lione (FRA) / Juventus (ITA)

2. Lipsia (GER) vs Atletico (ESP)

3. Napoli (ITA) / Barcellona (ESP) vs Chelsea (ENG) / Bayern München (GER)

4. Atalanta (ITA) vs Paris Saint-Germain (FRA)



Il torneo poi proseguirà con questa modalità per le semifinali:

1. La squadra vincitrice del quarto di finale 1 incontrerà quella vincitrice del quarto di finale 3.

2. La squadra vincitrice del quarto di finale 2 incontrerà quella vincitrice del quarto di finale 4.

A fini burocratici, la squadra vincitrice della semifinale 2 è stata estratta come squadra di casa per la finale, che si disputerà all'Estádio do Sport Lisboa e Benfica, domenica 23 agosto.

I quarti di finale, le semifinali e la finale di questa stagione di Champions League si giocheranno come torneo a eliminazione diretta a Lisbona, in Portogallo, nel prossimo mese di agosto. Queste le date:

Il 7–8 agosto si disputeranno le partite di ritorno degli ottavi di finale negli stadi delle squadre di casa.

Tra il 12 e il 15 agosto si giocheranno i quarti di finale a Lisbona.

Il 18–19 agosto le semifinali, sempre a Lisbona.

Il 23 agosto si disputerà la finale all'Estádio do Sport Lisboa e Benfica di Lisbona.