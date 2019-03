Babil on Suite: “CALL ANOTHER BOY” è il primo singolo estratto dall’album di prossima uscita “Paz”

Dopo il successo del singolo estivo “Boa Babil On” feat. Mario Venuti, la band di musicisti, dj e compositori catanesi lancia un brano che celebra un pop caratterizzato dalle voci di Caterina Anastasi e Manola Micalizzi e dal funky rap di Geo Jhonson. Il pezzo è capace di attingere ai più disparati stili musicali aldilà di ogni collocazione temporale.

«Come un palloncino legato a un sasso. Non c'è maggior solitudine di vivere in due restando legati al passato, invece di aprirsi al nuovo. Finché una vocina impertinente ti suggerisce ... Call Another Boy». Babil on suite

La leggerezza del pianoforte alla Praise You e il groove delle percussioni di Rapper's Delight tratteggiano il sound del brano scelto come singolo che anticipa l’album “PAZ” e ne caratterizza l’essenza.

Il video del singolo, diretto da Roberto Biadi, sarà online dal 18 gennaio sui canali web ufficiali del gruppo.

Il titolo del disco PAZ” (Puntoeacapo/ A1 Entertainement) proviene dal portoghese "Pace", una “pace artistica” che riunisce in maniera corale più stili e lingue. La tracklist è un viaggio coinvolgente, ammiccante, concettuale. L’album è un contenitore sonoro del percorso artistico dei Babil on Suite dove acoustic drums sono in sintonia con i clap delle drum machine, e gli strumenti tradizionali world si fondono con i sample campionati mantengono la leggerezza di natura Pop.

Il 18 gennaio i BABIL ON SUITE incontreranno il pubblico e racconteranno “PAZ” al MA Catania Via vela 6.

Da venerdì 11 gennaio, l’album sarà disponibile in pre-order su iTunes e in pre-save su Spotify, tutti coloro che acquisteranno il disco otterranno subito come instant gratification il primo singolo.

Radio date: 11 gennaio 2018

Pubblicazione album: 18 gennaio 2018

Reduci dal successo del singolo estivo “Boa Babil On” feat. Mario Venuti, i Babil On Suite – concluso il tour estivo che li ha visti nelle location più importanti della Sicilia - sono pronti con il nuovo album di inediti, in uscita a gennaio 2019.

Musicisti, dj e compositori catanesi, i Babil on Suite sono l’incontro di personalità estroverse e peculiari. Insieme danno vita ad una contaminazione di sonorità a cui danno voce le due cantanti Caterina Anastasi e Manola Micalizzi e il funky rap di Geo Jhonson.

Caterina Anastasi è la “prima” voce dei Babil on Suite, da cui tutto ha avuto inizio. Retrò e spensierata, il suo allure è ben definito nello stile e nella voce: trascina come pochi sul palco, senza mai perdere un attimo la sua eleganza. Manola Micalizzi è voce e percussioni del gruppo, personalità eclettica e “ritmata”. L’amore per la terra del Samba e della Bossanova caratterizza la sua vita artistica e non. Geo Johnson, cantante e autore di Gary (Indiana) fa i bagagli all'età di 19 anni per fare musica in Europa. Autore e rapper, il suo è un esplosivo mashup di black soul, funk ed energia. Una bomba.

Presenti nel panorama musicale da dieci anni, hanno calcato alcuni dei palchi più noti, collaborando live con vari artisti, tra questi: Lucio Dalla, Nouvelle Vague, Carl Graig, Max Gazzè, Samuele Bersani, Eugenio Bennato, Mario Venuti, Roy Paci, 99 Posse, Gaben.

Sono stati sul palco di alcuni dei festival più seguiti della Sicilia e non solo, tra questi il Cous Cous Fest di San Vito Lo Capo e il Salina Festival che li hanno voluti per ben due edizioni, e ancora Azzurro Festival, Sonica, Collisioni, Musaic-On, Curtigghiu GallegoRock 2018 solo per citarne alcuni.

Nel 2009 incontrano Lucio Dalla che produce il primo ep “Roulette”, tre anni dopo è la volta del primo album ufficiale “La scatola” per l’etichetta "Viceversa Records", distribuito da EMI con Viceversa Records. Nel 2016 esce “Safari Now”, con nuove sonorità, un album ricco di sfumature che, pur abbracciando stili diversi, resta coerente con la vera natura bos: groove che passa dalla dance floor, fino al mood elettro swing.

Nel 2017 sono fuori con un riediting di “Contessa” dei Decibel, una bos version che ha ricevuto il plauso dello stesso Enrico Ruggeri.

Il 20 luglio 2018 è in radio “Boa Babil On”, con la partecipazione di Mario Venuti: un brano dalle sonorità coinvolgenti, viscerali e allo stesso tempo dal sapore internazionale raccontato in un videoclip diretto da Fabio Luongo, on line da oggi al seguente link https://www.youtube.com/watch?v=YroMDzauS24. Boa Babil On sarà contenuto nel nuovo album di inediti.

BABIL ON SUITE:

Caterina Anastasi: Vocal and Choir

Manola Micalizzi: Vocal, Choir, Percussion

Geo Johnson: Vocal and Choir

Manuele Doca: Drum

Giuseppe Di Stefano: Piano, Organ

Elisa Messina: Guitar

Marina Latorraca: Trumpet and Trombone

Salvo Dub: Bass, Synth, Keyboard and Elettronic Drum programming

