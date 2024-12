Con il progetto ComNext, Comtel lancia una call per startup italiane e internazionali che operano nel campo dell’intelligenza artificiale e della cybersecurity. L'iniziativa mira a trovare soluzioni innovative per vari settori, offrendo alle giovani aziende l'opportunità di collaborare con esperti e interfacciarsi con potenziali investitori.



Comtel alla ricerca di soluzioni innovative in ambito IA e cybersecurity

Nella sua nuova fase di crescita, Comtel, leader nell’integrazione di sistemi Ict in Italia, investe nelle persone e nella multiconnettività. Con il progetto ComNext, lancia una call a tutte le start up emergenti, italiane e internazionali, specializzate nell’ambito dell’intelligenza artificiale e della cybersecurity. Lo scopo è quello di trovare soluzioni innovative per i settori finanziario, bancario, dell’ospitalità e della Pubblica Amministrazione. Il prerequisito per partecipare è avere prototipi già operativi o Mvp funzionali.

L’iniziativa, realizzata in collaborazione con Wda, rappresenta una grande opportunità di crescita per le giovani realtà, dato che consentirà loro di siglare partnership strategiche con società all’avanguardia nel settore tecnologico. Per Comtel è invece un ulteriore passo avanti nel consolidamento della propria posizione di leadership nella transizione ecologica. “ComNext – evidenzia il CEO Fabio Maria Lazzerini – nasce dalla volontà di mettere l’expertise di Comtel al servizio di giovani società che stanno muovendo i primi passi sul mercato. Il mondo dell’Ict è in continua evoluzione e vogliamo guidare la transizione in atto, mettendo a fattor comune il nostro know-how con startup innovative e all’avanguardia, dalle quali possiamo apprendere molto”.



Il CEO di Comtel: “Un’opportunità di crescita e sviluppo per tutti gli attori coinvolti”

Una volta presentati i progetti, saranno selezionate le migliori otto startup. A queste sarà data la possibilità di sviluppare e testare il proprio prodotto insieme a un team di esperti di Comtel e Wda, e di entrare in contatto con i maggiori player del settore che potrebbero investire nella loro attività. A sottolineare il valore del progetto per le giovani società anche il CEO di Comtel Fabio Maria Lazzerini, che afferma: “Questo percorso rappresenta un’opportunità di crescita e sviluppo per tutti gli attori coinvolti, dando vita ad interessanti sinergie per il futuro. Un futuro che vedrà Comtel proiettata nell'era dell’intelligenza artificiale, con un focus preciso sulla crescita organica. Siamo pronti a valutare fusioni ed acquisizioni strategiche per continuare il percorso di innovazione e di diversificazione del business”.