La Marema Records è una etichetta musicale toscana appena nata, ma è già partita con il piede giusto. Dopo l'uscita l'11 giugno del primo singolo della label, "Bonita", di Andrea Cecchini feat. Kreliska (disponibile su Spotify a questo link: http://bit.ly/Cecchini-Bonita-LaMaremaRec), ecco KIKO&NIKO feat. Kreliska e Lolo el Giga - Loca. E' un altro brano perfetto per vivere l'estate 2021 con il ritmo giusto. Abbiamo incontrato KIKO&NIKO oppure Kiko & Niko (sono sempre loro!). Ci hanno raccontato come è nato il loro nuovo singolo.

Ci raccontate come è nato il vostro ultimo singolo - KIKO&NIKO feat. Kreliska e Lolo el Giga - Loca? E come è iniziata la collaborazione con La Marema Records?

Avevamo in cantiere da tempo l'idea di far uscire un singolo dance per l'estate. Samuel Kimkò (che tra l'altro realizza anche un remix del brano, ndr) ci ha aiutato nella produzione e ci ha permesso di conoscere la Marema Records...



Di cosa racconta il testo? Va detto che d'estate a volte impazzire è proprio l'unica cosa fare...Il testo di "Loca" parla di un'amore estivo. E' un botta e risposta di una coppia, qualcosa che soprattutto d'estate succede spesso.

Che tipo di dj siete? Come raccontereste la vostra musica?Siamo due ragazzi nati con la passione per questo mondo. Dal nostro punto di vista esistono due tipi di dj, quelli belli e sempre alla moda... e poi ci siamo noi quelli "Zarri" che se ne fregano delle mode, che ad ogni Party vogliono solo portare il pubblico al massimo del divertimento.

Come mettete insieme generi che sembrano davvero molto diversi tra loro (ma solo in teoria, forse), ovvero Dance / EDM, Trap, Latin e Hardstyle? La nostra musica: prendi un 20% di alcool, un 30% di ragazze, un 20% di sorrisi e complicità con chi ci ascolta, ed un 30% di assoluto divertimento. Questa + la nostra formula del dj set perfetto. La nostra flessibilità nel riuscire a cambiare genere durante i nostri live, ci ha contraddistinto fino ad oggi. La miglior risposta per capire come facciamo... è assistere ad un nostro dj set.

Come vedete l'estate 2021? Si riuscirà a ballare un po'?Per noi sarà' l'estate della svolta, non per numero di live, ma per la crescita artistica iniziata grazie anche al lockdown. Proprio il lockdown ci ha regalato diverse collaborazioni. Crediamo inoltre che con un po' di pazienza torneremo a ballare.



