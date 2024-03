Il brano dell’artista sugli stores digitali e nelle radio

“it’s always the same...” è il nuovo singolo del poliedrico cantautore e produttore Isohel con la partecipazione alle chitarre del musicista e TikToker (oltre 120.000 followers) BennyKaay, sui principali stores digitali e dal 22 marzo nelle radio in promozione nazionale. Produzione impeccabile dagli arrangiamenti attuali, di tendenza e dal forte respiro d’oltreoceano, che evidenziano la personalità dell’artista, figlia di una maturità artistica ben strutturata e raggiunta a pieni voti. Melodie vincenti che entrano in testa sin dal primo ascolto e destinate a rimanerci, con l’interpretazione vocale di Isohel che dona al tutto un forte impatto emotivo.

In questa veste “Pop-Rock”, il brano esplora il tema di cadere ripetutamente nella stessa situazione: la fine di una relazione caratterizzata da una condivisione equa delle responsabilità. L'intento del brano è di offrire conforto e solidarietà a coloro che si sono sentiti etichettati come egoisti semplicemente per aver fatto la scelta di andare avanti con le proprie vite, liberandosi da un contesto divenuto oppressivo. La musica e le parole si fondono per trasmettere un messaggio di resilienza e di auto-affermazione, invitando l'ascoltatore ad abbracciare il proprio diritto di perseguire la felicità e la serenità personale, anche se ciò comporta difficili decisioni e momenti di autocritica.

Storia dell’artista

Isohel, all’anagrafe Luca Indino, è un cantautore, produttore e polistrumentista italiano nato nel 1999. Il suo progetto musicale è in lingua inglese, indirizzato verso un pubblico internazionale.

Inizia a studiare canto all'età di 12 anni e successivamente apprende da autodidatta chitarra, basso e pianoforte. Nel 2017 canta il ritornello del brano “Do You Wanna?” dei Notalike, uscito su Revealed Recordings. Nel 2018 decide di imparare Produzione Musicale (Ableton) e nel 2019 esce il suo primo singolo “Not Alright”. Nel 2021 esce “Dreams”, una collaborazione Italo-Americana con gli artisti A.N.T e TYSHii, conosciuti tramite una AD sui social. A dicembre dello stesso anno va in America per conoscerli dal vivo dando vita a un meraviglioso rapporto professionale e d'amicizia. Nel 2022 si trasferisce a Milano ed inizia a produrre per artisti sotto etichette come Warner Music e Universal Music. Artisti come: Cara (Le feste di Pablo Feat. Fedez), LUK3 e TommyCassi.

Instagram: https://www.instagram.com/iamisohel/

TikTok: https://www.tiktok.com/@iamisohel

YouTube: https://youtu.be/3PBDLopOp08?si=zYdZOfo8Fj663rUy

Spotify: https://open.spotify.com/intl-it/artist/0sovgtcGZOF22Bx3XtwrlW?si=uUIwPbabSUO1FLyOSYLcMw