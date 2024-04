Una nuova collaborazione con il rapper Oxi per un brano che suggerisce un po’ di sano “menefreghismo”

«La canzone si pone una domanda: l’indifferenza è davvero l’arma giusta per la sopravvivenza? Ovunque ci giriamo, l’umanità scarseggia: conflitti, razzismo, omicidi, cambiamenti climatici, stupri e tante cose “belle”. A volte non ci resta altro che sorridere mentre tutto intorno crolla.

Un bel “chissenefrega” può essere la giusta cura per sopravvivere a questi tempi bui che ci donano spesso solo pessimismo cronico.

O si tratta di puro egoismo e poca forza di volontà nel provare a migliorare questo mondo? Il silenzio e i paraocchi sono davvero la scelta migliore?

Chissenefrega è anche, però, la forza di riuscire a stare bene. Una medicina per ritrovare l’ottimismo.» Alèm

Il singolo vede un nuovo featuring con Oxi, artista che vanta collaborazione con nomi come Big Fish e Marco Zangirolami.

Além, nome d’arte di Alessandro Minichino, è nato a Maratea (PZ) nel maggio 1999. Vive i primi due anni della sua vita in un piccolo paese della provincia di Salerno ai confini con la Basilicata poi si trasferisce in Veneto, nella provincia di Belluno.

