Sicilia terra di Gin. Questa benedetta terra di Sicilia è certamente una terra unica. La sua unicità non è solamente espressione di una constatazione geografica ma è frutto di una analisi oggettiva. Abbiamo tutto. Montagna, mare, neve. In Sicilia si sta come ai tropici e come sulle alpi. Se poi a ciò aggiungiamo il vulcano ecco che l’affermazione di unicità acquista un valore esclusivo. L’Etna è l’elemento assolutamente “unico”. Etna è clima ma è soprattutto substrato fortemente determinante nelle produzioni che hanno la fortuna di albergavi. Tutto ciò che nasce nell’ambiente etneo è “unico”. Così come il ginepro.

Affermare che il ginepro raccolto sull’Etna è particolare non la concretizzazione di un amore che sfocia nel campanilismo ma è frutto di constatazione. Diretta constatazione. Hemispaerica ne è un esempio. Dario Rinaldi raccoglie le bacche della mitica pianta proprio sull’Etna. Dalla sua Nissoria è come se coltivasse con lo sguardo le piante “madri” di quello che diventa poi il “figlio” delle proprie fatiche.

Nysura Distilery è una realtà in provincia di Enna piccola per dimensione e grande per passione. Distillare è facile ma fare distillati degni di questo nome non è facile. I distillati prodotti in Sicilia fanno spesso leva sulla terra e sulle essenze che si trovano. Prodotti molto ben congegnati che riescono ad essere legati al territorio a doppia mandata. Hemisphaerica è gin. Gin prodotto in maniera rigorosamente classica. Dario Rinaldi ha fatto questa scommessa. Il risultato è ancora una volta sorprendente. Non è il “solito” gin. Hemisphaerica è gin di Sicilia. Tutta un’altra cosa. Lo senti subito al naso quando le note decisamente balsamiche delle bacche di ginepro con lievi sentori di anice selvatico, riescono a “vincere” la potenza dell’alcool e sembrano vincere anche la sfida del tempo. Passando alla bocca sia ha una magica continuazione perfettamente in sintonia con le note olfattive. Ci senti la scura terra dell’Etna forte e generosa quanto spigolosa e ribelle. La sinfonia di questo gin è davvero stupefacente e rimane ad un livello elevato anche nella memoria delle papille gustative per niente disturbate dall’alcool. Magia che si ripropone ad ogni sorso. E’ un gin da meditazione, un distillato con cui “pasteggiare” i nostri pensieri goccia a goccia. Ne basta davvero una goccia per sodisfare le nostre piacevolezze gustative. Dopo pasto con qualche dolce secco di mandorla, Hemisphaerica è tutto questo. Evidentemente, come tutti i gin che hanno carattere, si tuffa nei “matrimoni” finalizzati a cocktail tradizionali e fantasiosi ma “merita” di essere gustato da solo. Così come nasce in origine. Gin e solo gin. Superbo.

www.nysuradistillery.com