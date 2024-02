I 5 corti animati candidati quest'anno agli Oscar nella categoria Best Animated Short Film provengono da 4 Paesi diversi (Israele, U.S.A, Francia, Iran) e raccontano con grande sensibilità il tempo nella sua dimensione storica, onirica e anche come durata interiore attraverso 5 storie dal suggestivo impatto visivo.

Dal dramma dell’Olocausto attraverso la percezione onirica di una studentessa (Letter to a Pig) al racconto sulle conseguenze alienanti della guerra ispirato all’inno pacifista di John Lennon e Yoko Ono (WAR IS OVER! Inspired by the Music of John and Yoko), dal tema della fugacità attraverso gli occhi di un uomo che ha poco tempo per poter apprezzare la bellezza della vita (Ninety-Five Senses) al delicato ritratto di una bambina intrappolata nel trauma di una violenza silenziosa (Packyderme) fino ad una satira sulle convenzioni sociali imposte alle bambine in Iran fin da piccole (Our Uniform).