Il rapper italo americano DUNKAN, al secolo Edoardo Medici, è la voce scelta da Milano&Partners (agenzia di promozione ufficiale della città di Milano) per la nuova campagna di Natale con il brano SANTA OUT.

Protagonista del video Santa Claus che, a pochi giorni dal Natale, incuriosito da un servizio alla radio, decide di rifarsi il look. Dove, se non a Milano, una delle capitali mondiali della moda, una città dove chiunque può trovare o rinnovare il proprio stile.

Il video, ideato da Wunderman Thompson e prodotto da Movie Magic International con la regia di Alessandro De Leo, lancia una campagna online che coprirà i principali Paesi europei fino al gennaio 2022. Con questa campagna, Milano&Partners presenta alcuni degli elementi distintivi del posizionamento di Milano: una città che si propone, in particolar modo verso i turisti più giovani, come una destinazione che offre un accesso unico al mondo dello stile e del gusto.

Sulla scrittura di SANTA OUT, DUNKAN precisa: “Non poteva essere una richiesta più azzeccata, in quanto goliardia e comicità sono caratteristiche che mi contraddistinguono, e inoltre pochi sanno che oltre al mio progetto musicale mi ha sempre divertito e interessato ideare musica per la pubblicità. SANTA OUT nasce immaginando ciò che direbbe Babbo Natale su un brano trap dedicato a Milano. Il brano riecheggia il ritmo della città, arricchendosi di riferimenti ad essa e alle abitudini dei cittadini. Dopo “Un passo alla volta”, campagna di YesMilano dedicata alla ripartenza con protagonista Ghali, sono molto contento e orgoglioso di aver contribuito ad un progetto per quella che sento inevitabilmente come casa, non potevo che metterci tutto il mio impegno e la mia passione”.

BIO - DUNKAN

Dunkan nasce a Flemington in New Jersey. Fin da piccolo si avvicina al rap influenzato dai grandi artisti della scena americana. Dopo il suo trasferimento in Italia insieme alla madre e al fratello, l'artista coltiva la sua passione per la musica e per il genere, facendo beatbox per i freestyler della sua città e successivamente dedicandosi alla scrittura. La sua impronta internazionale dovuta alle sue origini, al bilinguismo ed alle influenze del rap melodico americano, lo contraddistingue fin dai suoi primissimi esperimenti musicali.

Nel 2021 pubblica i brani Cash e Gaddem, che con i loro videoclip superano entrambi le centomila views su YouTube, insieme ai più recenti Come una star, accompagnato anche questo da un videoclip ufficiale che raggiunge quasi duecentomila views, seguito dall’ultima uscita in digitale: Alone. Nel novembre 2021 pubblica No Cap, il suo nuovo singolo.