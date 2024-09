Il dramedy di Tia Kouvo, Family Time, già insignito di 3 Jussi Awards (gli Oscar finlandesi) tra cui miglior film, rappresenterà la Finlandia nella categoria Best International Film agli Oscar 2025.

TRAMA: Un ritratto intimo di tre generazioni riunite per le festività, un'occasione per celebrare tradizioni, condividere storie e affrontare le piccole e grandi sfide della vita quotidiana. Un'ode all'ordinario che si trasforma in un affresco della condizione umana.

Lo scorso anno la Finlandia inviò la meravigliosa tragicommedia di Aki Kaurismäki, Fallen Leaves, che riuscì ad entrare nella short-list dei semifinalisti senza però poi ottenere la candidatura.