Il nuovo modello entry-level del produttore cinese, l'OPPO A18, è stato lanciato sul mercato italiano nell'ultima settimana di settembre. Chiaramente, questo modello eredita le caratteristiche tecniche del suo predecessore, l'A17.

In termini di design, l'OPPO A18 ricorda molto altri modelli della serie AX8 dell'azienda cinese, entrata in produzione quest'anno. In effetti, l'azienda cinese sta perseguendo un design user-friendly particolarmente riuscito. A tal fine, la cover posteriore è ben visibile, la porta fotografica è posizionata sul lato sinistro, il display è ampio e circondato da cornici e un'importante apertura a forma di goccia ospita la fotocamera frontale del telefono.

Display e processore OPPO A18.

Nonostante sia un telefono di fascia bassa di un produttore cinese, questo smartphone ha un display LCD IPS da 6,56 pollici molto grande con una buona frequenza di aggiornamento di 90 Hz. Il processore del telefono ha una rete 5G, 4 gigabyte di memoria ram e 128 gigabyte di storage. Tornando al processore, che si trova anche in cellulari di fascia bassa di altri produttori, questo processore fa onestamente il suo lavoro e può anche giocare a giochi come videogiochi senza scaldarsi troppo e con una grafica non esagerata.

Multimedia e batteria.

Recensione del telefono cellulare OPPO A18 Diamo un'occhiata alle prestazioni fotografiche del cellulare OPPO A18. Sul retro è presente una fotocamera da 8 megapixel con un sensore aggiuntivo da 2 megapixel, ma ad essere onesti, oggi sul mercato si possono trovare fotocamere con una risoluzione maggiore a parità di prezzo. D'altra parte, la fotocamera sul fronte del notch a goccia è nella media con 5 megapixel.

La batteria, invece, è eccellente. Ha una capacità di 5.000.000 ampere, ma non è presente la funzione di ricarica rapida ed è presente un sensore di impronte digitali e un jack da 3,5 mm. Anche il sistema operativo è buono, con l'ultima versione di Android 13 con le più recenti patch di sicurezza e l'interfaccia dedicata di Oppo, ColorOS 13-1. Tuttavia, non è nota la politica dell'azienda in materia di aggiornamenti. Il produttore cinese ha preparato due colori: nero, chiamato Growing Black, e blu, chiamato Growing Blue

. Al momento in cui scriviamo, purtroppo, non sono ancora disponibili i prezzi, ma guardando agli altri Paesi in cui viene venduto, probabilmente sarà più economico di 190 euro.