Apple, questo venerdì, ha comunicato di aver deciso di di chiudere nuovamente alcuni dei suoi negozi in Florida, Arizona, Carolina del Sud e Carolina del Nord dopo la ripresa dei contagi da Covid negli Stati Uniti. In totale undici punti vendita.

Apple, a partire da fine maggio, aveva pianificato di riaprire circa 100 negozi in tutti gli Usa, di cui alcuni completamente, mentre per la maggior parte per consentire il ritiro dei prodotti dal marciapiede.

In una lettera destinata ai propri clienti a maggio, il responsabile della vendita dei prodotti al dettaglio, Deirdre O'Brien, aveva dichiarato che Apple avrebbe valutato i dati del contagio a livello locale e che, in base all'andamento, avrebbe potuto decidere nuovamente la chiusura dei negozi.

Complessivamente, in tutti gli Stati Uniti sono oltre 2,2 milioni le persone finora contagiate dal coronavirus, mentre quasi 119mila sono quelle decedute. I dati del 18 giugno indicano 745 nuovi morti nelle ultime 24 ore, mentre sono stati 26.485 i nuovi casi di contagio, il 6% in più rispetto alle ultime due settimane.