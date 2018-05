Mondragone (CE): Mns in campo per agricoltura, sicurezza e turismo

TURISMO SOSTENIBILE IN ABRUZZO: CONVEGNO A SAN GABRIELE CON D'ALFONSO

05/10/2017 01:34 - TERAMO - "Turismo e custodia del Creato", una due giorni di dibattiti e confronti sul turismo sostenibile in Abruzzo come opportunità, organizzato per il 6 e 7 ottobre, a cui parteciperà Il presidente… (AbruzzoWeb Notizie)