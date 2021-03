Le condizioni meteo non hanno consentito di far continuare il duello tra le barche di Luna Rossa e New Zealand, che si sono aggiudicate 3 ciascuna delle 6 regate finora disputate, rimanendo in perfetta parità.

Come ieri, anche oggi c'era poco vento nelle acque di fronte al porto di Waitemata. L'unica differenza è che oggi il vento non è riuscito a raggiungere gli 8 nodi richiesti dal regolamento per consentire agli organizzatori di far iniziare il turno di regate.

Pertanto, le sfide 7 e 8 sono state riprogrammate per lunedì.