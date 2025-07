Dopo la brusca frenata di ieri, nelle prossime ore Napoli e Galatasaray proveranno a chiudere la trattativa per Victor Osimhen.

Il club azzurro aveva aperto alla cessione dell'attaccante nigeriano per 75 milioni di euro pagabili in cinque rate, ma ad ora mancano le garanzie bancarie necessarie per chiudere l'operazione.

Calciomercato Napoli, si prova a chiudere per Osimhen al Galatasaray

Il giocatore ha già trovato l'accordo per un contratto triennale da 16 milioni di euro a stagione, ma sarà fondamentale che il club turco fornisca al Napoli le garanzie bancarie per dare via libera alla cessione del nigeriano.

Dopo l'eventuale cessione di Osimhen, il Napoli lavorerà all'ingaggio di un altro attaccante. Gli obiettivi principali restano sempre Darwin Nuñez e Lorenzo Lucca, anche se su quest'ultimo ci sarebbe pure l'Atalanta.