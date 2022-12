Gioioso, allegro, divertente. Parte il ritmo ed è già festa. Questo Natale sarà felice e spensierato sulle note di Christmas style, il nuovo singolo lanciato dall’etichetta Ebim Records.

Un Natale tutto da ballare e da passare in compagnia, col cellulare in mano per immortalare i momenti più belli. Christmas style farà venire voglia di farsi un selfie anche a chi non l’ha mai fatto. Una canzone che vuole spezzare una lancia a favore dei social. Dopotutto, è attraverso questi strumenti se oggi possiamo mantenere eterni i ricordi abbattendo i confini e le distanze.

La penna e la voce sono quelle di Laura Pirrigheddu. Unendo il gallurese all’italiano, la giovane cantautrice sarda con le proprie canzoni mantiene vive la tradizione e la cultura della sua meravigliosa terra. Pubblica Christmas style, pensato e scritto a quattro mani con Luca Sala che, autore affermato nella musica italiana, è vincitore del Festival di Sanremo 2012.

Al tempo della batteria di Marco Colombo, lancia l’hashtag “A Natale fai un TikTok” e, per l’occasione, si avvale della collaborazione di Francesca Ratti. La tiktoker pugliese, che vanta oltre 800k follower, nel video si scatena col balletto ideato dal coreografo Toto Vivinetto.

«Amo questo sound ritmato e allegro perché Natale è un momento di gioia, pieno di emozioni da condividere.» racconta Laura «E il modo migliore per condividere oggi è farlo coi social. Ecco perché sono entusiasta della partecipazione di Francy che, grazie alle sue centinaia di migliaia di follower, ci aiuterà a diffondere il nostro messaggio.»

Christmas style è un brano di L. Sala, L. Pirrigheddu, S. Vivinetto per Edizioni Ebim Records di Emanuela Bongiorni. Oltre alla direzione artistica del progetto, Luca Sala cura l'arrangiamento e il mastering del singolo (disponibile al seguente link: https://www.youtube.com/watch?v=hCi8-RwBjyo).

https://linktr.ee/christmasstyle