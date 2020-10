Ottobre 2020 è ormai arrivato a metà e Sandro Murru Kortezman non cambia programma, per fortuna. Ogni weekend continua a far divertire l'Italia. Ogni weekend e pure durante la settimana. Ad esempio, venerdì 16/10 Rabbit's - Sestu (CA), sabato 17/10 Charme - Settimo San Pietro (CA).

"La cena ed il divertimento, anziché dalle 21, partiranno già alle 20. Sarà un po' come negli anni '80, quando le pizzerie chiudevano alle 22 e le discoteche partivano alle 22 e 30", racconta Sandro Murru. "Non c'erano i così detti locali "pre disco". Certo oggi non si balla, ma al tavolo ci si può divertire lo stesso".

Rabbit's - Corso Italia 29 09028 Sestu, Sardegna

https://www.facebook.com/rabbitspub

Charme - strada statale 387 per Dolianova km 11.700

info 337.325086

"Credo di aver prodotto e suonato qualcosa come 250 tracce", dice sorridendo. Negli anni '90 Sandro Murru portava avanti il progetto Blackwood, poi sono arrivate le hit con Chase, tra cui "Obsession" e "Stay with You". Successivamente, dal 2000 in poi, ecco la collaborazione con Stefano Noferini in tanti progetti tra cui The Rumbar... Tra un disco e l'altro, tante serate e tanta radio. Il suo nuovo singolo è in realtà un riedizione di un suo vecchio successo, uno dei quei pezzi che mettono sempre e subito allegria… E' un momento di ripartenza dedicato a melodie e divertimento. Per questo propongo tutto quello coinvolge, anche senza ballare e scatenarsi. Il motto "canta che ti passa" funziona ancora. E in questo periodo i sorrisi sono davvero importanti. Trasmettere sicurezza ed energia da parte di noi artisti per una pronta ripartenza dopo lo stop è fondamentale (…)".





