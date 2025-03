NABA, Nuova Accademia di Belle Arti si riconferma la prima e unica Accademia di Belle Arti italiana tra le migliori università al mondo per il settore Art & Design comparendo, per il quinto anno consecutivo nella classifica delle top 100 elaborata da QS World University Rankings® by Subject 2025, consolidando così la sua posizione di un’offerta didattica d’eccellenza. QS World University Rankings® è la classifica internazionale più accreditata in ambito universitario, che analizza e ordina gli atenei per qualità.

Per produrre i ranking di quest’anno sono state analizzate oltre 5.200 istituzioni nel mondo; di questo gruppo 1.747 sono state classificate attraverso 55 discipline accademiche suddivise in 5 aree tematiche. Per il settore Art & Design, i criteri utilizzati nell’analisi comparativa indipendente sono stati, in particolare, due. Il primo si riferisce all’Academic Reputation e ha misurato quali istituzioni siano state maggiormente apprezzate dalla comunità accademica globale, chiamata a rispondere al sondaggio di QS (QS Academic Survey), la più grande indagine al mondo delle opinioni dei membri delle diverse facoltà.

Il secondo, la Employer Reputation, ha valutato quali istituzioni vengano considerate dai responsabili delle assunzioni di tutto il mondo come i luoghi di formazione dei laureati e diplomati più competenti e talentuosi, pronti ad affrontare il mercato del lavoro.

Guido Tattoni, NABA Dean, commenta la conferma di questo importante risultato: “Essere riconosciuti come la prima Accademia di Belle Arti italiana e tra le 100 migliori università al mondo per il settore Art & Design all’interno della rinomata classifica QS World University Rankings® è un risultato che accogliamo con grande soddisfazione.

Per il quinto anno consecutivo vediamo premiato il nostro impegno, la qualità dell’offerta didattica e del metodo di insegnamento di NABA. Da sempre l’Accademia si distingue per il suo approccio multidisciplinare che unisce ricerca e progettazione, rispondendo alle tendenze artistiche e professionali contemporanee. Una metodologia che si basa sul concetto di imparare facendo, a partire dalla centralità dei laboratori in Accademia, dove le idee diventano progetti e prototipi, concretizzandosi spesso

in output reali. Una realtà caratterizzata dall’applicazione dell’Intelligenza Artistica per innovare e progettare il futuro”.

Scelta da oltre 6.000 studenti, di cui il 35% internazionali provenienti da oltre 100 Paesi del mondo, NABA, Nuova Accademia di Belle Arti è un’Accademia di formazione all’arte e al design: è la più grande Accademia di Belle Arti in Italia e la prima ad aver conseguito, nel 1981, il riconoscimento ufficiale del Ministero dell'Università e della Ricerca (MUR). Con i suoi due campus di Milano e Roma, offre corsi di primo e secondo livello nei campi del design, fashion design, grafica e comunicazione, arti multimediali, nuove tecnologie, scenografia e arti visive, per i quali rilascia diplomi accademici equipollenti ai diplomi di laurea universitari, oltre a PhD e Special Programmes.

Fondata da Ausonio Zappa a Milano nel 1980, coinvolgendo in una prima fase Guido Ballo e Tito Varisco, e poi attivando un nucleo di artisti tra cui Gianni Colombo, l’Accademia ha avuto da sempre l’obiettivo di contestare la rigidità della tradizione accademica e di introdurre visioni e linguaggi più vicini alle pratiche artistiche contemporanee e al sistema dell’arte e delle professioni creative. Numerose sono ogni anno le collaborazioni con istituzioni e aziende italiane e internazionali che offrono agli studenti l’opportunità di svolgere esperienze multidisciplinari e di misurarsi con il mondo del lavoro creativo. Dal 2018 l’Accademia è parte di Galileo Global Education, uno dei principali player internazionali nella formazione superiore privata, rafforzando il suo percorso di crescita sino ad oggi.