Torna ArtParma Fair, la Fiera d’Arte Moderna e Contemporanea a Parma e torna con la presenza anche di opere di Antonio Del Donno, grazie a Roberto Porcelli, patron di ARTEORATV, che insieme ai lavori di Schifano, Angeli, Festa, Cintoli e Lo Giudice, presenterà nel proprio stand i famosi Vangeli del maestro beneventano e sue opere degli anni ‘70-’80.

La fiera di Parma dedicata all’Arte Moderna e Contemporanea, giunta alla 19a edizione, si svolgerà per due weekend consecutivi nelle date 12 – 13 e 18 – 19 – 20 ottobre 2024, presso il quartiere fieristico parmense (Padiglione 7), con oltre 80 espositori.

Divenuto uno dei principali eventi artistici in Italia, ArtParma Fair si caratterizza per essere un importante palcoscenico culturale, che permette al pubblico, ai collezionisti e agli esperti del settore di confrontarsi ed entrare direttamente a contatto con le molteplici tendenze artistiche.

Roberto Porcelli, che da tempo porta avanti l’opera di valorizzazione e diffusione delle opere di Antonio Del Donno, esporrà ad ArtParma Fair numerosi lavori dell’artista, ormai conosciuto dal grande pubblico e presente sempre più nelle aste e nelle mostre in Italia e all’estero.

ArtParma Fair sarà, quindi, l’occasione per vedere ancora una volta le opere del maestro beneventano, che, sempre più richieste per la bellezza e il pensiero artistico che esprimono, si stanno rivelando per i collezionisti anche un vero e proprio strumento di investimento.