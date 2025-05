Si cerca di scogliere i nodi in una rosa di candidati che al momento resta ampia. Nella congregazione di stamattina si è tracciato il profilo di quello che sarà il prossimo Papa, "una figura che deve essere presente, vicina, capace di fare da ponte e guida, di favorire l’accesso alla comunione a un’umanità disorientata e segnata dalla crisi dell’ordine mondiale" e "un pastore vicino alla vita concreta delle persone", come riferito dal portavoce vaticano Matteo Bruni.

In attesa dell'extra omnes, i giovani di tutto il mondo hanno scritto una lettera aperta ai cardinali riuniti a Roma dove hanno chiesto di proseguire sul cammino tracciato da Papa Francesco e di imparare dagli errori del passato. L'iniziativa è partita dall'organizzazione giovanile della Chiesa cattolica belga, Kamino, che ha trovato sostegno anche nel prete portoghese padre Guilherme e dalla "suora di TikTok" spagnola, Xiskya Valladares, presente al Sinodo come madre sinodale. "Fate che la vostra scelta sia un passo verso una Chiesa dove i giovani non siano solo accolti, ma coprotagonisti. Fate che la vostra scelta sia un'eco di Francesco e una risposta profetica al futuro. Chiamateci pellegrini di speranza. Ma, soprattutto, ascoltateci", scrivono i ragazzi.

Sulla durata necessaria per il raggiungimento di quota 89 voti, il quorum minimo per l'elezione, il cardinale Louis Raphael Sako ha affermato che "serve tempo". "Sarà un Conclave di qualche giorno perché non possiamo votare per persone che non conosciamo", ha detto il patriarca della Chiesa cattolica caldea di Baghdad, entrando alla prima congregazione di giornata. "Speriamo che il nuovo Papa arrivi in tre-quattro giorni", ha aggiunto, e che sia "un pastore che guardi all'unità, all'integrità della Chiesa".

Saranno oltre 4mila le donne e gli uomini delle forze dell'ordine che saranno impiegati per la cerimonia di insediamento del nuovo Papa. E' quanto emerge al termine del Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica in prefettura. Nei giorni precedenti, dall'inizio del conclave, le forze saranno invece modulate in base alle esigenze. Per i flussi di fedeli che raggiungeranno San Pietro dopo la fumata bianca saranno in campo fino a mille volontari.

Sono più di 5mila le tessere di accredito richieste dai giornalisti e dagli operatori dell'informazione provenienti da tutto il mondo per questo Conclave. A quanto si apprende, il numero supera le 5300.





Fonte: Sky e RaiNews

Fonte immagine: x.com/silerenonpossum/status/1918566450047918465/photo/2