@TheWindow, lo show musicale della dj toscana Ross Roys su YouTube sta pian piano prendendo forma. Qui trovate tutte le puntate: bit.ly/RossRoysAtTheWindow

La puntata del 14 novembre, che si può godere in diretta alle 18, per una mezz'ora di musica e non solo, infatti, è davvero collettiva.

In console c'è MANE, dj che con la sua musica darà un po' di energia ad un weekend senz'altro non facile. C'è il vernissage fotografico di Marisa Maffei e ci sono addirittura altri ospiti, ovvero PolevolutionXL Pisa, una scuola dedicata alla Poledance, c'è Bartourist... e infine c'è una breve pillola video di Lorenzo Tiezzi, che racconta un po' di cose belle da ascoltare e/o da vivere, in collaborazione con il suo blog www.alladiscoteca.com.

Tra una battuta e e l'altra, con l'aiuto del pinguino Ping ed altri strani personaggi, con il montaggio dello YouTuber Ghost Shadow (...) @TheWindow by Ross Roys mette insieme bella musica elettronica e un po' di sana ironia. E' un flusso decisamente ipnotico e coinvolgente. Che succederà nei prossimi episodi di @TheWindow? Vedremo e soprattutto ascolteremo, perché di un po' di buonumore e musica c'è sempre bisogno, in questo periodo anche di più.





ROSS ROYS (media info, photo hi res)

lorenzotiezzi.it/ross-roys-dj/