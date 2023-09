Al via, lunedì 2 ottobre, la collaborazione tra due eccellenze del territorio, con la giornata inaugurale del corso di Laurea Magistrale in “Psicologia per il Benessere: Empowerment, Riabilitazione e Tecnologia Positiva”

Monticello Brianza, ottobre 2023 - Monticello SPA&FIT e l’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano sono liete di annunciare la loro collaborazione per lo sviluppo del progetto di ricerca dal titolo “Sviluppo di conoscenze e buone pratiche per il wellness e l’empowerment individuale”, che vedrà impegnati gli studenti immatricolati al primo anno del corso di laurea magistrale in Psicologia del Benessere.

Il progetto congiunto tra le due eccellenze del territorio lombardo, l’una punto di riferimento per il benessere e l’altra prestigioso polo accademico, è finalizzato a promuovere e potenziare la collaborazione tra le due strutture nel settore dello studio degli aspetti psicologici che possano facilitare il wellness e l'empowerment nei loro vari aspetti e migliorare la comunicazione tra clienti e operatori.

In particolare, la collaborazione avrà il doppio obiettivo di favorire, da una parte, la possibilità per gli studenti dell’ateneo di effettuare ricerche e fare esperienze pratiche guidate, di avere supporto nelle attività di realizzazione di tesi, progetti ed elaborati nel campo del wellness; dall'altra parte l'opportunità per Monticello SPA&FIT di ricevere il supporto del know-how, della ricerca e di idee innovative in campo psicologico per un costante potenziamento e arricchimento delle sue attività.

Tra i numerosi campi di collaborazione, i più significativi saranno l’analisi e valutazione delle caratteristiche ambientali della SPA in termini di wellness; l’implementazione di programmi di benessere, empowerment personale e di training cognitivo-emotivi; la messa a punto di strumenti e procedure per la comunicazione con il cliente al fine di ottimizzarne la qualità, con raccolta e analisi di informazioni da parte degli ospiti.

Lunedì 2 ottobre si terrà quindi, nella struttura di Monticello SPA&FIT, la giornata inaugurale del corso di Laurea Magistrale in “Psicologia per il Benessere: Empowerment, Riabilitazione e Tecnologia Positiva”, dove in mattinata tutti gli studenti iscritti al primo anno, affiancati dai propri docenti e dal coordinatore della Laurea Magistrale, prof.ssa Michela Balconi, saranno coinvolti in una esperienza immersiva presso la struttura e in una sperimentazione nel campo delle Neuroscienze del Benessere. Il pomeriggio sarà poi dedicato alla presentazione del corso di Laurea Magistrale dell’Università Cattolica.



MONTICELLO SPA & FIT

Monticello SPA&FIT è da anni un punto di riferimento del benessere in Lombardia, una location unica a pochi km da Milano, dedicata alla cura di corpo e mente. 5.000 metri quadrati dedicati al relax racchiusi in una struttura moderna. 7 vasche interne ed esterne, 16 ambienti sensoriali dove vivere l’esperienza di Calore e Tepore, 15 Cerimonie di Benessere, oltre 40 tipi di massaggi e trattamenti corpo singoli e di coppia, realizzati con prodotti esclusivi e di altissima qualità, 1.000 metri quadrati dedicati al fitness e al benessere del corpo. Monticello SPA&FIT è partner di Terme di Saturnia Natural Destination, tra le strutture termali più prestigiose d’Italia nel cuore della Maremma toscana.