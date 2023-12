Ares Ambiente, società fondata da Marco Nicola Domizio nel 2008 e attiva nell’ambito dell’intermediazione dei rifiuti, fornisce anche servizi di esportazione di rifiuti, una soluzione che serve ad avere maggiori possibilità di conferimento.



Marco Nicola Domizio: l’esportazione di rifiuti aumenta le possibilità di conferimento

Tutelare l’ambiente è la priorità assoluta di Ares Ambiente, che adotta sempre le soluzioni di conferimento più adeguate a tale scopo. L’esportazione di rifiuti viene scelta dall’azienda come opzione perché permette di aumentare le possibilità di conferimento, garantendo quindi un maggior grado di tutela ambientale. La realtà fondata da Marco Domizio esporta quindi rifiuti pericolosi e non all’estero, conferendoli a produttori e impianti di stoccaggio, trattamento e recupero, previamente sottoposti a un’attenta preselezione che è volta a garantire il rispetto del Regolamento Europeo (CE) nr. 1013/2006 e della Convenzione di Basilea.



I servizi offerti dalla società fondata da Marco Domizio relativi all’esportazione di rifiuti

Operando in conformità con la disciplina giuridica transfrontaliera delle spedizioni di rifiuti, Ares Ambiente è inoltre notificatore esclusivo per l’Italia per quanto concerne gli impianti di recupero e/o smaltimento situati in diversi Paesi dell’Unione Europea. I servizi relativi all’esportazione di rifiuti offerti dall’organizzazione fondata da Marco Domizio comprendono: la richiesta di notifica e informazioni sul processo di produzione del rifiuto; la completa gestione della richiesta di notifica verso le autorità, i detentori, gli impianti e i trasportatori; la caratterizzazione del rifiuto; il trasporto dei rifiuti destinati al conferimento; l’ottenimento delle autorizzazioni da parte delle Autorità Competenti nei Paesi di spedizione, transito e destinazione e, infine, la gestione delle richieste di integrazione della documentazione.